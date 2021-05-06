Новости Ростова-на-Дону на 6 мая 2021: более полумиллиона бедных насчитали в области

Все новости Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 6 мая 20021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

Росстат насчитал в Ростовской области 545 тысяч малоимущих жителей. У стольких людей в 2020 году доход оказался ниже прожиточного минимума. По этому показателю донской регион оказался лидером в Южном федеральном округе. Больше бедных в прошлом году регистрировалось только в Краснодарском крае — 562 тысячи человек.

Ростовчане продолжают жаловаться на подорожание продуктов после закрытия аксайских рынков. На одну из размещенных в соцсетях жалоб пришел ответ. В департаменте потребительского рынка сообщили, что резкого скачка цен не наблюдается.

Арбитражный суд признал, что два участка возле Александровской рощи незаконно передали под застройку. Как сообщили в прокуратуре области, изначально на пересечении улиц Берберовской и Вересаево планировалось построить транспортную развязку.

Суд приостановил работу нескольких отделений инфекционной больницы в Новочеркасске. Такое решение было принято из-за смерти пациента с коронавирусом. Выяснилось, что медики слишком поздно подключили мужчину к аппарату ИВЛ.

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Доход этих жителей оказался ниже прожиточного минимума. (Подробности)