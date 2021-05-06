Упал с квадроцикла, очнулся через месяц: как сложилась судьба ростовчанина, ставшего инвалидом в день своей свадьбы

Сергей до сих пор нуждается в лечении. Фото героя публикации.

Еще три года назад Сергей Левицкий из Шахт был обычным парнем — работал, помогал родителям и собирался жениться. В 2018 году, перед свадьбой, молодой человек ударился головой и впал в кому.

«КП» выяснила, что Сергей остался жив, но стал инвалидом. Он рассказал, как очнулся после месяца в коме и заново научился жить.

Сергей был здоровым и подтянутым парнем. Фото героя публикации.

ЗАСНУЛ НА МЕСЯЦ

Громкая история произошла в Шахтах летом 2018. Вечером накануне свадьбы 23-летний Сергей Левицкий пошел гулять с другом. По дороге молодые люди решили прокатиться на квадроцикле. Сергей сел на заднее сидение, а его приятель — за руль. Когда парни тронулись, пассажир резко дернулся потерял равновесие и упал.

— Я сильно ударился головой. Был в сознании, но помню все как в тумане. Мне помогли дойти до дома. Ни крови, ни серьезных царапин не было. Я думал, что посплю и все пройдет, — вспоминает Левицкий.

Несчастный случай произошел с Сергеем накануне свадьбы. Фото героя публикации.

На следующее утро Сергей просто не проснулся. Позже врачи сообщили, что из-за тяжелой черепно-мозговой травмы он впал в кому. Чтобы спасти парня, медикам пришлось сделать трепанацию черепа.

Очнулся парень только через месяц.

НЕ МОГ ГОВОРИТЬ И ДВИГАТЬСЯ

Последствиями тяжелой травмы и операции сразу дали о себе знать. Еще недавно здоровый и спортивный парень не чувствовал левую сторону тела, не мог говорить и с трудом выдел.

— Через три дня начал что-то говорить. Еще через неделю — ходить, правда с большим трудом. Пошевелить ни левой ногой, ни левой рукой не получалось, — вспоминает Сергей.

Почти месяц Сергей находился в коме. Фото героя публикации.

Молодой человек стал инвалидом второй группы. О прошлой работе слесарем-сборщиком пришлось забыть. Позже от Сергея ушла и его девушка, на которой ему так и не удалось жениться. Впереди его ждало длительное лечение.

РАД ЛЮБОМУ УЛУЧШЕНИЮ

Чтобы снова пошевелить рукой и ногой, Сергей прошел длительную реабилитацию в Москве. Пришлось лечить и атрофию зрительного нерва, из-за которой парень едва различал окружающие предметы и лица. Очень медленно, но Сергей идет на поправку и радуется любому улучшению.

— Улучшения, конечно, есть! Правый глаз видит, левым — тоже лучше. Чувствительность руки так и не вернулась, зато могу двигать ногой. Немного исправил косоглазие, — говорит Сергей.

Чтобы полностью вернуть зрение, Сергею предстоит еще несколько операций. Фото героя публикации.

Лечение тянется еще и потому, что требует больших средств. А накопить Сергею очень трудно — вместе с мамой и младшим братом он живет на пенсию в 11 тысяч. Молодого человека пока не берут даже на самую простую работу.

— Пока мне помогают благотворительные фонды. Впереди другие операции, нужно вылечить зрительный нерв, исправить косоглазие. Хотелось бы наконец почувствовать левую руку. Надеюсь, когда-нибудь долечусь, найду работу и все будет как прежде.

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