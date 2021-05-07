Новости Ростова-на-Дону на 7 мая 2021: скончался заведующий родильным отделением каменской ЦГБ

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 7 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала всю информацию о главных событиях города и области.

В Ростове-на-Дону парк на Зеленом острове отрыли для посетителей. По словам ростовчан, на территории появились беседки, скамейки и спортивная площадка. Напомним, о планах по благоустройству парка стало известно еще летом. На работы планировалось потратить 45 миллионов рублей.

Руководитель ростовского отделения «Бессмертного полка» Андрей Кудряков рассказал, что сайт акции атаковали хакеры. Неизвестные, подписали фотографии солдат Красной Армии именами нацистов.

Несколько улиц Ростова снова перекроют из-за репетиций Парада Победы. Дороги закроют для транспорта 7 и 8 мая. Ранее «КП» публиковала полный список ограничений с указанием адресов и времени.

В Каменске-Шахтинском скончался заведующий родильным отделением местной ЦГБ. Причины смерти Игоря Александровского пока не известны. Прощание с медиком пройдет 7 мая.

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