Новости Ростова-на-Дону на 8 мая 2021: житель Морозовска похитил пятилетнюю девочку

Мужчину уже задержали. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новости Ростова-на-Дону на 8 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала всю информацию о главных событиях города и области.

36-летнего жителя Морозовска подозревают в похищении пятилетней девочки. По версии следствия, мужчина подстерег ребенка, когда тот возвращался домой с детской площадки. Он завел малышку в заброшенную постройку и удерживал там около 15 минут. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

С 17 мая горячее водоснабжение будут отключать в четырех районах: Советском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском. Отключения связаны с работами на теплосетях. Неудобства продлятся до 25 мая. Ранее «КП» публиковала полный список улиц, которые останутся без горячей воды.

В Аксае водитель «Хендай» сбил 64-летнюю женщину. Пешеход при этом переходила дорогу на «зебре». От полученных травм пенсионерка скончалась на месте ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Морозовка подозревают в похищении 5-летней девочки

Следователи считают, что преступник был пьян. Уже возбуждено уголовное дело. (Подробности)

С 17 мая в четырех районах Ростова отключат горячую воду

Это произойдет из-за профилактических работ на теплосетях - город уже готовится к будущему отопительному сезону. (Подробности)