Новости Ростова-на-Дону на 9 мая 2021: похолодание, проливные дожди и предстоящий парад

Новости Ростова-на-Дону на 9 мая 2021
Фото: "КП" Архив
Новости Ростова-на-Дону на 9 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала всю информацию о главных событиях города и области.
В праздничный день в Ростове ожидается ощутимое похолодание. Причиной тому станут проливные дожди с грозой и усилением ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до отметки в плюс восемь градусов.
В донской столице на парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пустят всего две тысячи зрителей. Кроме того, всем присутствующим необходимо будет соблюдать санитарные нормы в виде ношения масок и удержания социальной дистанции.
Гости арт-проекта "Рио Рита" смогут насладиться музыкой 30-40-х годов. Всех желающих просят прийти в парадных нарядах того времени. Девушки могут разыскать платья в горошек. Юношей и мужчин ждут в военной форме или в пиджаках
К стеле на Театральной площади была возложена гирлянда Славы. Память погибших в войне была почтена минутой молчания. А также торжественным маршем прошла рота Почетного караула.
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