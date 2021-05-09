Новости Ростова-на-Дону на 9 мая 2021: похолодание, проливные дожди и предстоящий парад

Новости Ростова-на-Дону на 9 мая 2021 Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 9 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала всю информацию о главных событиях города и области.

В праздничный день в Ростове ожидается ощутимое похолодание. Причиной тому станут проливные дожди с грозой и усилением ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до отметки в плюс восемь градусов.

В донской столице на парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пустят всего две тысячи зрителей. Кроме того, всем присутствующим необходимо будет соблюдать санитарные нормы в виде ношения масок и удержания социальной дистанции.

Гости арт-проекта "Рио Рита" смогут насладиться музыкой 30-40-х годов. Всех желающих просят прийти в парадных нарядах того времени. Девушки могут разыскать платья в горошек. Юношей и мужчин ждут в военной форме или в пиджаках

К стеле на Театральной площади была возложена гирлянда Славы. Память погибших в войне была почтена минутой молчания. А также торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

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