Новости Ростова-на-Дону на 10 мая 2021: второй по масштабам воздушный парад и салют прошли в День Победы

В шествии приняли участие более трех тысяч человек. Фото: Артур Селимов.

Новости Ростова-на-Дону на 10 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» рассказывает о главных событиях города и области.

В Ростове-на-Дону отметили День Победы. Утром на Театральной площади прошел Парад Победы. В строю прошли более трех тысяч человек, а в составе механизированной колонны проехали около 70 единиц техники. В небе над Театральной площадью выполнили полеты 45 вертолетов и самолетов. В этом году воздушный парад в Ростове стал вторым по масштабам в стране.

А завершился праздник салютом на Левом берегу. Военные выполнили 30 раз выстрелили холостыми из артиллерийских орудий. В небо запустили фейерверк — фото и видео можно посмотреть в подборке «КП-Ростов».

Президент отметил медалью шесть медиков и биологов из Ростовской области. В списке награжденных — три сотрудника «Центра гигиены и эпидемиологии» Наталья Асмолова, Лилия Пархоменко и Ольга Власова. Медали получат три работника Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Татьяна Твердохлебова, Инна Полищук и Снежана Иванова.

Не обошлось и без печальных новостей. 9 мая в Новочеркасске легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус. Водитель микроавтобуса скончался на месте. Водителя и пассажира легкового авто госпитализировали в тяжелом состоянии.

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