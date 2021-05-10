Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 мая 2021: количество заболевших перешагнуло отметку в 90 тысяч человек

Несмотря на активную вакцинацию победить ковид пока не удается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Ростове-на-Дону на 10 мая 2021 по-прежнему напряженная. Так, по официальным данным областного правительства, в регионе за сутки ковидом заразились 208 человек.

Таким образом сейчас в Ростовской области общее число заболевших нарастающим итогом достигло 90116 человек. Среди заболевших есть и дети, и подростки, и взрослые, и старики.

В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще три человека с COVID-19. Это две женщины, 79, 83 лет, и мужчина 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

На сегодняшний день лечение в стационарах получают 1588 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 19 человек, на неинвазивной ИВЛ – 153 человека.

За весь период в области выздоровели 80732 человека, в том числе за последние сутки – 200.

В донских лабораториях накануне провели 6904 теста на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день прививки от ковида сделали 334458 человек.

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