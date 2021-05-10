Забытые легенды «Ростова»: топ тренеров, прославивших клуб, кроме Карпина и Бердыева

"Ростсельмаш" в 1975 году. Фото: ФК "Ростов".

10 мая футбольный клуб «Ростов» отмечает 91-летие. За это время клуб прошел путь от команды строителей завода до одного из лидеров Российской Премьер-Лиги. Сейчас на слуху имена известных тренеров Курбана Бердыева и Валерия Карпина. Однако «Ростов» возглавляли и другие наставники, сделавшие имя «Ростову».

ВАЛЕНТИН ХАХОНОВ

Валентин Хахонов играл в футбол с самого детства — сначала за «Локомотив», затем — за «Динамо». После армии, Хахонов перешел в «Торпедо», который в 1957 переименовали в «Ростсельмаш». Игрок славился силой удара, про Хахонова говорили: «Ударил слета — вдребезги ворота».

Валентин Хахонов. Фото: ассоциация мини-футбола Ростова-на-Дону.

Валентин Михайлович всю жизнь так и выступал за «Ростсельмаш», несмотря на другие предложения. А после футбольной карьеры возглавил донской клуб. В 1964 году команда получила один из важнейших для нее титулов. «Ростсельмаш» стал чемпионом РСФСР в классе «Б». Тем самым клуб впервые получил путевку в Высшую Лигу — класс «А».

На счету тренера и еще одно достижение — именно он привел в «Ростсельмаш» 19-летнего защитника Валерия Синау. Позже Синау также прославил клуб как футболист и тренер.

ВАЛЕРИЙ СИНАУ

Валерий Синау играл за «Ростсельмаш» в первый и последний годы футбольной карьеры — с 1963 по 1964 и с 1974 по 1975.

Валерий Синау. Фото: ФК "Ростов".

Начиная с 1975 года, почти десять лет, ростсельмашевцы выступали во второй лиге союзного первенства. Однако в 1985 году все изменилось, когда команду возглавил бывший игрок Валерий Синау. Команда завоевывает путевку в первую лигу чемпионата СССР. В первый же сезон «Ростсельмаш» занимает седьмое место и в последующие три года не опускается ниже десятой строчки.

ЭНВЕР ЮЛГУШОВ

В сезоне 1990 тренером «Ростсельмаша» стал Энвер Юлгушов. В сезоне 1991 команда не проиграла ни одной домашней встречи и заняла четвертое место первенства СССР.

Энвер Юлгушов. Фото: Союз федераций футбола Южного Федерального округа.

Уже в следующем сезоне «Ростсельмаш» играл в элитном дивизионе чемпионата России. Под руководством Юлгушова команда одержала не одну яркую победу. Так, в мае 1992 ростсельмашевцы обыграли сильнейшего соперника «Зенит» со счетом 1:0.

Правда в 1993 году команда вылетела и оказалась в первой лиге. Тем не менее уже через год «Ростсельмаш» снова вернулся в высший дивизион.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ

В сезоне 1995 года Юлгушова на посту тренера сменил Сергей Андреев. Андреев привел «Ростсельмаш» к высшему на тот момент достижению для команды. В 1998 году клуб занял шестую строчку Чемпионата России. Впервые «Ростсельмаш» получил право играть в кубке Интертото и встретиться с таким противником как «Ювентус». Итальянскому сопернику команда проиграла сначала со счетом 0:4, а в ответном матче — 1:5.

Сергей Андреев. Фото: ФК "Ростов".

Зато именно Андреев открыл для российского футбола новых звезд. Среди них — Дмитрий Лоськов, Дмитрий Кириченко, Александр Маслов.

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