Новости Ростова-на-Дону на 11 мая 2021: десятки ростовчан не увидели салют, ФК «Ростов» на проиграл «Уралу» на выезде

Главные события Ростова и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 11 мая 2021 — подборка от «КП-Ростов». Рассказываем, какие события произошли в городе и области за сутки.

Салют и фейерверк в честь Дня Победы смогли увидеть не все ростовчане. Вечером 9 мая десятки жителей уже по традиции собрались на Театральной площади. Однако военные выстрелили из артиллерийских орудий и запустили фейерверк на Левом берегу. 10 мая люди начали жаловаться в соцсетях, что не смогли разглядеть фейерверк, а о местоположении главной площадки им никто не сообщил.

На Ворошиловском проспекте водитель автобуса № 77 сбил пенсионерку. Как сообщили в донской Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пешехода госпитализировали.

ФК «Ростов» проиграл «Уралу» со счетом 1:0. Уже в первом тайме соперники показали хорошую атакующую игру. На 37-й минуте полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимуратов забил в ворота ростовчан. Во втором тайме «желто-синие» попытались отыграться, однако сравнять счет не удалось.

После майских выходных сотни ростовчан останутся без света. С 11 мая электричество будут отключать в Западном и Северном микрорайонах, а также в центре. Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Донэнерго».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону салют с Театральной площади увидели не все

Сердце города оказалось не самой удобной точкой обзора. (Подробности)

Салют 9 мая 2021 в Ростове-на-Дону: прямая онлайн-трансляция

Фейерверк и салют 9 мая 2021 в Ростове-на-Дону в режиме реального времени. (Подробности)