Партия «Новые люди» усиливает присутствие в Ростове-на-Дону

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Новые люди решили организовать тренинг для будущих политиков, на который пригласили несколько десятков популярных лидеров мнений со всей страны. И одним из них стал житель Ростовской области Владимир Баландин. Ему всего 23 года, но у него есть популярный и за пределами Ростовской области блог в Instagram, где почти 81 тыс. подписчиков. По образованию Владимир юрист, но он убежден, что профессия юриста ему не подходит - гораздо больше полезного он может сделать, привлекая внимания к проблемам родного региона через социальные сети. Молодой человек рассказывает в своем блоге о жизни, интересных местах в Ростове-на-Дону и путешествиях. Затрагивает он и сложные для молодых людей и девушек вопросы - саморазвития, образования, жизненного выбора. “Я слышал от многих, что партия “Новые люди” - открытая и свободная партия, которая даёт самовыражаться и поддерживает это. Это именно то, что должно быть в наше время - политика со свободным мнением”, - говорит Баландин.

Стратегия опоры на региональных активистов, по мнению экспертов, закрепит хорошие позиции «Новых людей» за пределами Москвы.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

«Видно, что «Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую, аудитория таких активистов даже больше, чем аудитория у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей которые раньше никогда не ходили на выборы.

Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда “Новые люди» взяли в среднем 7-8% голосов избирателей, а на выборах в Томске, партия получила 15%. Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируются на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиа персон», - считает политолог Валентин Бианки.

«Новые люди» подчеркивают, что партию строят прежде всего в регионах. И в кандидаты берут тех, кто уже что-то делает.

Между прочим, именно Владимир Баландин стал одним из членов жюри конкурса «Марафон идей», который провела партия «Новые люди». Предложить идею по улучшению жизни в стране, регионе или в конкретном городе мог любой желающий. В этом конкурсе по всей России приняли участие более 15 тысяч человек. В Ростовской области призовой фонд в 300 тыс. рублей поделили двое финалистов: Андрей Микулицкий, который предложил проект «Во славу отчизны», посвященный установке в Новочеркасске памятника погибшим в военных конфликтах, а также ростовчанка Аксинья Соломатина, предложившая проект создания в Ростове-на-Дону социальных контейнеров, где люди могли бы оставлять одежду для нуждающихся.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

О поддержке «Новых людей» заявил недавно известный в Ростовской области правозащитник Александр Хуруджи - он будет выдвигаться от этой партии, но пока не назвал округ, по которому он будет кандидатом. Не менее приятной новостью для многих стало сообщение от бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой – самый народный мэр пойдет на выборы вместе с «Новыми людьми». В партии она разработает региональную программу развития.

“Сейчас мало кто уделяет внимание тому, как будут дальше развиваться регионы. Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства: собранные в регионах налоги должны там и оставаться”, - говорит она.