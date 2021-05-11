Сотрудники компании «ФосАгро-Дон» лично поздравили ветеранов

Фото: компания «ФосАгро-Регион»

Накануне 76-летия Победы в Великой Отечественной войне компания «ФосАгро-Дон» продолжила многолетнюю добрую традицию поздравлять ветеранов войны, проживающих в разных районах Ростовской области. Компания «ФосАгро-Дон» - один из главных партнеров донских аграриев в сфере минерального питания растений. На территории Белокалитвинского, Зерноградского, Мартыновского, Матвеево-Курганского и Сальского районов расположены крупные логистические центры компании, снабжающие минеральными удобрениями сельхозтоваропроизводителей Ростовской области.

Сотрудники «ФосАгро-Дон» побывали в гостях у ветеранов, лично поздравили их и передали теплые слова от своих коллег. Фронтовики рассказали о военном времени, а также о своей жизни после войны, поведали свои истории жизни и поделились насущными проблемами. Каждый из них благодарен за внимание и заботу. К сожалению, не все ветераны по состоянию здоровья смогли принять подарки лично. В этих семьях поздравления передали через родственников ветеранов.

– Мы благодарны нашим ветеранам за их самоотверженность и за Победу. Желаем всем прошедшим войну крепкого здоровья и долголетия, заботы и внимания, мирного неба над головой, — отметил в своем поздравлении директор «ФосАгро-Дон» Роман Калашников.

В мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие региональные компании сети «ФосАгро-Регион» по всей стране.