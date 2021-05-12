Новости Ростова-на-Дону на 12 мая 2021: еще один рынок могут закрыть в начале лета

В Ростове могут закрыть радиорынок. Фото: Александр РОГОЗА

Новости Ростова-на-Дону на 12 мая 2021 — что случилось за сутки. «КП» рассказывает о главных событиях донской столицы и области.

Торговцы радиорынка на Лендворце получили уведомления о том, что им придется покинуть свои точки. По их словам, рынок закроется 1 июня. Его владелец собирается продать освободившуюся территорию.

Трамвайную инфраструктуру в Таганроге отремонтируют по концессионному соглашению. Инвестор проекта пока не называется. По данным донского правительства, планируется обновить 45 километров трамвайных путей.

В Нахичевани из-за сильного ливня затопило несколько улиц. По данным 1rnd.ru, сильные потоки затрудняют движение. Кроме того, под воду ушло несколько машин. В управлении ГО и ЧС жителей предупредили, дожди, сильный ветер и град ожидаются и 12 мая.

Ростовчане почтили память погибших в Казани. В парк Горького жители принесли цветы и выложили свечами слово «Скорбим». Напомним, трагедия произошла 11 мая в казанской гимназии. 19-летний парень зашел в школу и застрелил восемь человек, семь из которых — дети.

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