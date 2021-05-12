Что нельзя делать на месте ДТП: советы юриста

Что нельзя делать на месте ДТП Фото: Евгения ГУСЕВА

Любое дорожно-транспортное происшествие — это большой стресс для водителя. И зачастую участники происшествия совершают множество ошибок, которые могут создать трудности при исследовании всех обстоятельств случившегося и даже спровоцировать новые аварии. Так что же не стоит делать на месте ДТП?

1. Если вы, например, почувствовали удар в машину, то ни в коем случае нельзя продолжать движение. Необходимо остановиться и зафиксировать автомобиль.

2. Нельзя покидать машину, пока вы не активировали стояночный тормоз и не включили аварийную сигнализацию. Также сразу после ДТП выставляется знак аварийной остановки. Знак должен размещаться в сторону других приближающихся участников дорожного движения. В населенном пункте на расстоянии не менее 15 метров, вне населенных пунктов – на расстоянии не менее 30 метров. Это позволит избежать новых аварий.

3. В темное время суток нельзя передвигаться по проезжей части или обочине без световозвращающих полос на одежде.

4. Нельзя убирать следы, имеющие отношение к ДТП и перемещать различные предметы.

5. Нельзя оставлять автомобиль неподвижным, если он мешает другим транспортным средствам. В случае ДТП авто необходимо переместить на обочину, где оно не сможет создавать аварийную ситуацию. При этом место ДТП необходимо зафиксировать средствами фотосъемки или видеозаписи. В кадр должно попасть положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию. Нужно принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места аварии. Если же после происшедшего помех другим автомобилям не создается, освобождать проезжую часть не нужно.

6. Нельзя оставлять пострадавших без необходимой помощи, соблюдая все требования разумности и осторожности.

7. Нельзя терять здравый смысл и действовать на эмоциях.

Будьте осторожны на дороге!