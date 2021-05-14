"Отстою в очереди. Дорого": Сколько зарабатывают те, кто продает свое время

По статистике данной услугой пользуются обеспеченные люди, у которых слишком много дел, чтобы стоять в очередях. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

По данным Росстата количество безработных в Ростовской области на конец прошлого года составило 112 тысяч человек, а уровень безработицы в регионе лишь на один процент меньше, чем уровень по стране.

ЗАРАБОТОК НА ЛЕНИ

Сайты по поиску работы предлагают различные вакансии, которые у всех на слуху: курьеры, разнорабочие, администраторы и т.д. Все эти работы предполагают зарабатывание денег тяжелым трудом. Но сейчас в социальных сетях, особенно в ТикТоке, популярно мнение, что большие деньги не равно тяжелый труд.

Мало кто знает о существовании профессии трамидатора. В переводе с испанского слово означает “исполнитель”. Суть их работы - отстоять очередь за человека, сберечь время и нервы заказчика за деньги. Такая услуга популярна в городах-миллионниках. По статистике данной услугой пользуются обеспеченные люди, у которых слишком много дел, чтобы стоять в очередях.

Говорят, особой популярностью она пользовалась в нашей стране несколько лет назад, когда были огромные очереди за загранпаспортами. Тогда частенько встречались объявления из серии нужно постоять в очереди за вознаграждение.

ТРУДНО НАЙТИ И НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ

Но и сейчас существует множество сайтов, где любой желающий может либо воспользоваться услугами трамидатора, либо им стать. Просто надо зарегистрироваться.

Правда, когда корреспондент “КП-Ростов-на-Дону” попыталась зарегистрироваться на нескольких таких сайтах, все они, как сговорившись, временно не принимали заказы. После нескольких неудачных попыток стать трамидатором, журналист решила поискать в социальных сетях стояльщиков в очередях. И одна такая сеть нашлась. У нее кстати, порядка 15 дочерних групп с этой услугой в разных городах, в том числе и в Ростове.

Но проблема в том, что группы практически мертвы. Последнее объявление на стене сообщества было выложено три года назад. Да и попытка связаться с админом оказалась тщетной: он несколько лет не заходил в соцсети со своего аккаунта.

Эксперты говорят, что непопулярность трамидаторов в России связана с нашим менталитетом.

ОЧЕРЕДИ В УФМС И НА КОНЦЕРТ

Но после долгих поисков найти одного представителя столь редкой профессии.

- Как-то мне самому пришлось стоять в очереди три часа, - рассказал профессиональный трамидатор Сергей Ольшевский. - Я очень тогда торопился и был готов заплатить любому, лишь бы не стоять. Вот так и пришла идея зарабатывать на очередях. Мои трамидаторы - это моя бригада грузчиков из 40 человек. С каждого их заказа забираю себе 20 процентов. Берут наши стояльщики за час 300 – 500 рублей, но это еще зависит от места и времени. Пока же самые востребованные очереди УФМС. А один раз просили постоять в очереди на концерт. Но сейчас мало людей знают об этой профессии, поэтому и заказов мало: максимум три-четыре человека в неделю. Вообще, трамидатором может быть любой. Главное, желание работать и одеваться по погоде.

НАША СПРАВКА

Стояльщики в очереди появились в Великобритании, и их работа неплохо оплачивается. Интересно, что данную услугу оказывал в течение пяти дней и известная сеть фастфуда во Франции в 2015 году. Правда это был пиар-ход, посвященный возвращению ресторанов быстрого питания, спустя 17 лет в страну франков.