Танцы и фото без мейка: Претендентка на звание «Мисс Вселенная» рассказала о последних днях перед финалом

Алина Санько показала себя без макияжа. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

Вскоре самые красивые девушки со всей планеты встретятся на сцене во Флориде, чтобы сразиться за звание самой прекрасной девушки мира. В списках участниц – жительницы Албании, Аргентины, Америки, Австралии, Канады, Чили и других стран.

Россию же будет представлять 22-летняя модель из маленького городка Азов Ростовской области Алина Санько. Сейчас девушка – обладательница титула «Мисс Россия», но у очаровательной хрупкой блондинки с Дона есть все шансы получить корону «Мисс Вселенная». Имя самой красивой девушки планеты назовут 16 мая.

Считанные дни остались до часа – икс. Миллионы россиян и жителей других стран замерли в ожидании.

А участницам конкурса в эти дни расслабляться некогда. Алина Санько рассказала, как строится ее «американский» график, и чем заняты первые красавицы мира во Флориде.

Алина Санько в США готовится к финалу конкурса "Мисс Вселенная". Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

ЧЕСТНЫЙ ФОТОСЕТ

Так, на днях девушки принимали участие в фотосессиях. Казалось бы, ничего особенного, но изюминка заключается в том, что все барышни предстали перед объективами фотокамер без косметики. Для этого сета россиянка выбрала романтичный лук: розовый бархатный топ, мини-юбку и босоножки серебряного света. Снимок с этой фотосессии модель из Азова опубликовала в своем блоге в «Инстаграме».

- Друзья, желаю вам всем чудесного настроения! И посылаю миллион солнечных поцелуев! – написала Алина под кадром.

На следующий день девушка уже давала интервью. Этот процесс, по ее словам, был интересным и смешным.

Первая же репетиция состоялась накануне, 11 мая. Для нее Алина выбрала длинное платье в пол с черно-белым принтом.

Модель - после первой репетиции на конкурсе "Мисс Вселенная". Фото: официальный источник в "Инстаграме"

- Это было невероятно! Я наслаждаюсь каждым моментом. Желаю всем прекрасного настроения и чудесного дня, - так прокомментировала этот день ростовчанка.

ВЕСЕЛЬЕ И БОЛЬ

В свободное от репетиции время девушка общается с другими участницами конкурса «Мисс Вселенной». Кстати, судя по видео в сторис, конкурсантки уже успели подружиться. Так, на видео девушки вместе поют и танцуют.

Участницы конкурса "зажгли" в танце. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

К сожалению, предконкурсная подготовка не обошлась без неприятностей. Визажист Алины Санько опубликовал в своем «Инстаграме» видео, на котором нелестно отзывается о некоторых участницах состязания. Мужчина забраковал челку одной из девушек, а фотографию другой назвал взятой из «Одноклассников». Все эти комментарии, судя по всему, рассмешили Алину. Красавица в голос посмеивалась над шутками стилиста. Этот ролик вызвал волну негатива в сети. И позже Алине Санько пришлось извиняться, причем, делала она это, не скрывая слез.

- Больше не могу молчать. Обращаюсь ко всем тем, кто любит меня и доверяет, - сказала девушка подписчикам.

Дальше она говорит о том, что искренняя любовь к людям обернулась против нее.

Конкурсантки исполняют задорную песню. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

- Мне больно от того, что кто-то пострадал. Это суровый урок для меня, - призналась дончанка.

Несмотря на то, что за Алину переживает вся страна, самый искренний и преданный болельщик, конечно же, ее мать. Именно ей девушка посвятила один из последних постов.

- Это лучший друг и учитель, мой талисман. Мама всегда верит в меня, - сказала Алина.

Также красавица подчеркнула, что любовь ее матери безгранична и сама призналась матери в любви.

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