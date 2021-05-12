В Ростовской области вандалы осквернили кладбище

Полицейские оперативно задержали подозреваемых в краже надгробий Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгодонске Ростовской области местные жители, придя на кладбище почтить память близких, вдруг обнаружили, что могилы осквернены. С пяти захоронений были сорваны надгробные плиты. Люди, обиженные до глубины души, сразу же отправились писать заявления в полицию.

- Всего в отдел полиции поступили пять заявлений, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативники сразу же приступили к поискам вандалов.

Оказалось, что на местном кладбище вандалы злоумышленники орудовали уже несколько месяцев. Благодаря оперативным мероприятиям их удалось поймать. Злоумышленниками оказались трое местных жителей, двоим из них 29 лет, другому – 27 лет.

Воры каким-то образом умудрялись срывать надгробия прямо днем. Ночью они никогда «не работали», возможно, их останавливало суеверие. «Кладбищенскую добычу» мужчины относили в пункт приема металлолома. А вырученные деньги тратили на еду и алкоголь. По предварительным данным, сумма ущерба составила примерно 40 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурантам избрана мера пресечения – заключение под стражу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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