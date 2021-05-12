Взрыв газа в Ростовской области 2019: почему погибли люди и что стало с жильцами разрушенного дома

Завалы разбирали более ста человек. Фото: правительство РО.

Взрыв газа в Ростовской области 2016 — с момента взрыва в поселке Чистоозерный прошло два года. В тот год, 12 мая, обрушился многоквартирный дом на улице Ленина. Погибли два жильца, в том числе девятилетняя девочка. «КП» рассказывает, как развивались события и что стало с пострадавшими жильцами.

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Мощный взрыв раздался ночью, пока большинство жильцов спали. Люди выбежали из дома в чем были и тут же начали звонить в МЧС. На место в итоге прибыли более ста спасателей, 23 единицы техники.

Взрыв газа произошел ночью. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Выяснилось, что 16 квартир две оказались полностью разрушены, пять — частично. Выбраться из завалов удалось не всем — под завалами погибли 28-летний мужчина и девятилетняя девочка. Молодой человек жил в той самой квартире, где произошел взрыв. А вот малышка спала в трех комнатах от эпицентра, но все равно получила тяжелые травмы. Ребенок скончался в карете скорой помощи.

Пострадали еще два человека, пожилая женщина и мужчина. К счастью, врачам удалось их спасти.

Оставшихся без жилья людей временно поселили в местной больнице.

ЖИЛЕЦ «ВЕЛ АСОЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Выяснилось, что газовики проверяли дом буквально за два месяца до трагедии. Специалисты осматривали газовое оборудование, провели опрессовку подводящих газовых путей. Да и сами жители говорили, что газовики свою часть работы выполнили.

Однако один из жильцов договор с газовиками так и не заключил. Этим человеком оказался погибший мужчина, в квартире которого и произошел взрыв. По словам знакомых, «он давно вел асоциальный образ жизни», а в тот вечер его видели пьяным.

Дом не подлежал восстановлению. Фото: ГУ МЧС по РО.

РЕЖИМ ЧС СНЯЛИ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА

Погибшая девочка жила с мамой и папой. Люди собирались переехать в дом, который недавно приобрели. Но прежде хотели привести его в порядок: сделать ремонт, докупить мебель. Семье пообещали выделить миллион рублей.

Такую записку нашли под завалами в комнате девочки. Фото: семья погибшей.

Пострадавшим собирались выделить от 200 до 400 тысяч. За утрату имущества — от 50 до 100 тысяч.

Уже тогда специалисты заговорили о том, что дом отремонтировать не получится, слишком серьезны были разрушения. А объявленный из-за взрыва режим ЧС сняли только через несколько месяцев, в декабре.

ЧТО СЕЙЧАС?

В феврале прошлого года дом постановили снести. Жильцов решено было расселить, на эти цели направили 25 миллионов рублей.

По данным администрации Каменского района, вопрос с жильем уже решен. Часть жителей купили квартиры, другие — дома. Как сообщили власти, пострадавшие получили также компенсационные выплаты.

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