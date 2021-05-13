Коронавирус в Ростове-на-Дону на 13 мая 2021: количество зараженных перевалило за 90,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 201 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 79 человека. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 201 жителей. Общее число инфицированных достигло 90 522.

За сутки от вируса вылечились 175 человек. За все время пандемии - 81 096.

Новые случаи заражения выявили в 39 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 33,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,8% – от 46 до 65 лет; 19,9% – от 66 до 79 лет; 9,5% – старше 80 лет; 7% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 618 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 18 из них.

Подтвердилась смерть 15 зараженных. Это восемь женщин от 62 до 83 лет и семеро мужчин от 36 до 85 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4 149 человек.

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