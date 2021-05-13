Новости Ростова-на-Дону на 13 мая 2021: с торгующих на месте старого аэропорта начали взимать оплату

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 13 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала всю информацию о событиях города и области.

Только 70 ростовских школ и детсадов охраняют частные охранные предприятия и бойцы Росгвардии — это всего 26%. Как рассказала замглавы администрации Елена Кожухова, в остальных 198 учреждениях на входе сидят вахтеры. Напомним, чиновники провели совещание после трагедии в казанской школе № 175.

На территории старого аэропорт с торговцев начали взимать плату за аренду торговых мест. По данным региональной корпорации развития, въезд на территорию на «Газели» будет стоить 350 рублей, за торговое место придется отдать 900 рублей в сутки.

В здании Южного федерального университета на Большой Садовой, 33 обвалился потолок. Как сообщили в вузе, разрушилась часть потолочного укрепления. Площадь составила около трех квадратных метров. Ни студенты, ни сотрудники не пострадали.

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