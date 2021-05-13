«Помолодела лет на десять»: история дончанки, которая родила в 50

Родительские хлопоты супругов никогда не пугали. Фото героев публикации.

В 2015 году Татьяна Федорова из Матвеево-Курганского района удивила всю страну, родив ребенка в 50. Саму же женщину и ее мужа роль родителей не пугала: ребенок здоров, а хлопоты были только в радость. «КП» поговорила с Татьяной и узнала, сложно ли быть возрастной мамой.

У ЛЮБИМОГО ПОЯВИЛАСЬ СЕДАЯ ПРЯДЬ

Татьяна и ее муж Сергей познакомились еще в молодости, но сошлись только через много лет . У обоих уже были взрослые дети, поэтому общих они не планировали. Но жизнь решила иначе — Татьяна забеременела, а узнала об этом только на 25-й неделе. Женщина вспоминает, что после известия о ребенке у любимого даже появилась седая прядь.

Арсений родился полностью здоровым и развивался не по годам. Фото героя публикации.

— Конечно все были шокированы. Больше всех переживала дочка. Боялась, смогу ли я родить, ведь у меня слабое сердце. Но на семейном совете решили дружно — нужно рожать. Дети пообещали помочь с братиком или сестричкой, — вспоминала женщина.

Беременность проходила спокойно, а наблюдалась Татьяна у обычного сельского врача. Правда перед самыми родами у будущей мамы открылось кровотечение — пришлось лечь в больницу. Тем не менее родился совершенно здоровый малыш весом 3,5 килограмма. Мальчика назвали Арсением.

Семья старается чаще путешествовать по области и стране. Фото героя публикации.

ПРОПАЛИ ПРОБЛЕМЫ С ДАВЛЕНИЕМ

Сейчас Татьяне 56, последние шесть лет она занимается домом и ребенком. Главный добытчик в семье — муж, водитель большегруза. Воспитывать ребенка, работать, вести домашнее хозяйство в селе — дело непростое даже для молодой пары. Но Татьяна говорит, что усталости не чувствует и даже помолодела на несколько лет.

— Чувствую я себя лет на десять младше. У меня, например, после родов пропали проблемы с давлением. Раньше я в жару вообще не могла выйти из дома, так у меня скакало давление. Сейчас плохо себя чувствую только из-за перепадов температуры, — рассказывает мать Арсения.

Сейчас Арсению уже шесть лет. Фото героя публикации.

Единственное, что отличает Сергея и Татьяну от многих молодых пар — это внимание к здоровью. Они стараются беречь себя.

— У нас многие родственники тяжело переболели коронавирусом. Поэтому, когда в село поступила вакцина, мы были в первых рядах на прививку. Как Арсюха без нас то будет?

ШЕСТИЛЕТНИЙ ДЯДЯ ДЛЯ ВНУЧКИ

Шестилетний Арсений в свою очередь родителей не беспокоит, а только радует. В школу он пойдет через год, но уже бегло читает и даже пишет, любит географию и рисование. И редко балуется, хотя волей-неволей стал в семье главным любимчиком.

Татьяна и Арсений. Фото героя публикации.

Дочка и внучка Татьяны мальчика обожают. 14-летняя девочка каждые выходные спешит к бабушке увидеться с Арсением.

— Она часто с ним возится, играет. Сынок даже называл ее няней. А недавно узнал, что по идее он — ее дядя. Говорит ей теперь: «Называй меня дядей Арсением». Вот такой важный он стал! — смеется Татьяна.

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