Старушка, потерявшая память и заблудившаяся в центре Ростова-на-Дону, нашла своего "ангела-хранителя" в лице незнакомца

90-летняя бабуля заблудилась в центре Ростова. Фото: предоставлено героем публикации

Когда вся страна отдыхала на майские праздники, 90-летняя ростовчанка едва не лишилась жизни в центре города. Бабуля просто потеряла память и заблудилась в «каменных джунглях». Она шла по асфальту, словно никого не видя вокруг себя. Практически без одежды, в ссадинах на голове и теле. В любой момент старушка просто могла попасть под машину. Только благодаря неравнодушию незнакомца женщина обрела на несколько ночей кров, а потом – и родных.

Старушка несколько дней провела в больнице в ожидании родственников. Фото: предоставлено героем публикации

"ХОЧУ ЕСТЬ И ПИТЬ"

8 мая вечером мужчина возвращался с работы. В районе улицы Погодина он увидел старушку, жалкий вид которой поразил его в самое сердце.

Мужчина, несмотря на усталость после рабочего дня, притормозил свой автомобиль и поспешил на помощь к незнакомке. Но ни на один вопрос старушка не смогла ответить. Она не помнила, как ее зовут и где она живет. Бабушка лишь твердила одно: «Хочу есть и пить». А еще - что ей холодно.

Тогда Давид напоил незнакомку чаем, накормил булочками и вызвал врачей. Пенсионерку, которую, как позже оказалось, зовут Лидия, госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Давид уже на утро был там. Говорит, не мог не проведать.

Ну а после визита в БСМП принялся через соцсети искать родню старушки. Люди на пост откликнулись быстро.

Оказывается, 90-летняя Лидия живет на улице Казахской, что в Первомайском районе Ростова, совсем одна, хотя родственники у нее есть. Но они навещают старушку, со слов соседей, раз в месяц – в день пенсии. Забирают деньги и так – до следующей встречи - через 30 дней.

- Ну а бабуля из-за проблем с памятью, из-за возрастных изменений психики, по словам знающих ее людей, вынуждена искать еду на помойке. Да даже, если бы у нее и не забирали пенсию, она не смогла бы воспользоваться деньгами. Просто не знает, как это сделать, - рассказал Давид корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Еще у женщины в доме нет воды. Коммуникации перекрыли из-за того, что хозяйка часто устраивала потопы и заливала нижние этажи.

- И, со слов соседей, в квартире у Лидии – специфический запах. Люди уверяют, что близкие за бабушкой не ухаживают, вообще, - продолжает ростовчанин.

СЕМЬЯ ВОССОЕДИНИЛАСЬ?

Удалось найти Давиду не только соседей, но и племянницу бабули.

- Это оказалась женщина лет 60-ти. Живет в Шахтах. Я поговорил с ней по телефону, а через день она приехала в Ростов за пожилой тетей, - продолжает мужчина.

Но Давид, даже зная, что сделал для незнакомой старушки все, что мог, и в этот раз не остался в стороне. Он отправился в больницу, чтобы лично убедиться, что родственница все же забирает Лидию.

- Я познакомился с племянницей. Та сказала мне: "Спасибо". Но все равно переживаю. В ближайшие дни поеду к Лидии в гости, привезу еды и проверю, как она живет на самом деле,- продолжает Давид.

И, если увиденная картина мужчине не понравится, он постарается сделать так, чтобы старость пенсионерка все же дожила спокойно и комфортно.

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