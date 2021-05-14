Новости Ростова-на-Дону на 14 мая 2021: в закрытии аксайских рынков обвинили миллиардера из Швейцарии

Новости Ростова и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 14 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала главные новости города и области.

Депутат Госдумы обвинил в закрытии аксайских рынков миллиардера из Швейцарии. По его словам, предприниматель собирается отдать территорию под застройку. Депутат считает, что Генеральная прокуратура и Следственный комитет должны взять на контроль этот случай. Напомним, рейды на аксайских рынках прошли 27 апреля, после чего их признали незаконными. Работавших на рынках предпринимателей попросили покинуть павильоны.

Губернатор предложил начать строительство западной хорды Ростовского транспортного кольца в 2022 году. По словам Василия Голубева, хорду проектируют с опережением графика. Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин поручил проработать этот вопрос.

В Миллерово гендиректора строительной компании будут судить за гибель подростка. В мае прошлого года мальчика взяли на работу, не обучив и не проинструктировав. Во время работ по демонтажу на юношу упала металлоконструкция. В результате пострадавший скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В закрытии аксайских рынков обвинили миллиардера из Швейцарии

По мнению одного из депутатов Госдумы, бизнесмен планирует отдать территорию под застройку. (Подробности)

Строительство западной хорды Ростовского транспортного кольца планируют начать в 2022 году

Сейчас проектирование дороги ведут с опережением графика. (Подробности)