Две лошади и пожилой мужчина стали жертвами ДТП в Ростовской области

На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП Фото: "КП" Архив

В Ростовской области произошла смертельная авария с участием грузовика и запряженной лошадьми повозки. О несчастном случае рассказала дочь погибшего мужчины, женщина старалась найти свидетелей аварии, чтобы восстановить хронологию произошедшего.

Татьяна Волошина рассказала, что инцидент произошел еще 5 мая около половины двенадцатого дня. Ее 73-летний отец Николай Волошин ехал на повозке, запряженной лошадьми по трассе в Волгодонск. Во время проезда по мосту через реку Сал ехавший позади него водитель ГАЗели решил обогнать медленно передвигающийся транспорт. Но как только грузовик выехал на встречную полосу и стал выполнять маневр, шофер понял, что закончить его он не успеет и попытался вернуться на свою полосу, в результате чего врезался в повозку.

Обе запряженные в повозку лошади моментально скончались от сильного удара. Мужчина же упал с козел и оказался прижат трупом одной из кобыл. Проезжавшая мимо компания молодых людей всеми силами пыталась помочь старику выбраться из-под лошади, они же и вызвали к месту происшествия квалифицированную медицинскую помощь. Мужчину повезли в больницу только около двух часов дня, врачи боролись за жизнь пенсионера, но спасти его так и не удалось.

Дочь погибшего рассказала, что на место прибыли и сотрудники ГИБДД. Они доставили в участок виновника аварии и провели проверку по факту произошедшего. В настоящее время дело передано в следственный комитет для дальнейшего разбирательства.

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