В Ростове-на-Дону выбрали застройщика, который выполнит планировку нового микрорайона на левом берегу Дона

Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

В донской столице приняли решение урбанизировать пространство около стадиона «Ростов-Арена». Там появится современный комфортный жилой микрорайон.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление, согласно которому группа компаний «ЮгСтройИнвест» получила разрешение на подготовку документации по проекту планировки и межевания территории на левом берегу Дона. Речь идет об участке восточнее стадиона «Ростов-Арена» общей площадью 40,81 га.

Проектом планировки будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады.

Ранее в городской администрации заявляли, что основная идея развития левобережной зоны Ростова заключается в создании принципиально новой городской среды в районе «Ростов-Арены» как доминанты всей застройки. При этом освоение общественной жилой зоны будет производиться за счет инвестора и с применением инновационных технологий в строительстве.

Сегодня «ЮгСтройИнвест» входит в Топ-5 ведущих застройщиков России и является лидером отрасли на Юге страны. Компания работает на строительном рынке 18 лет.