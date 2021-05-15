Ростовчанка четыре месяца ждала протез, который ее разочаровал

Ожидания и реальность оказались далеки друг от друга. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У 25-летней Ирины своего левого предплечья нет с рождения. Поэтому к жизни с протезом она привыкла. Но каково было удивление ростовчанки, когда вместо косметического протеза руки, она получила в итоге криво отрезанный силиконовый, который даже и по размеру-то не подходит. Брак признали. Вот только новый протез делать отказались. "КП" разбиралась в ситуации.

Новый протез оказался великоват. Фото: Личный архив героя публикации

"ОДЕВАТЬ НА ВЫХОД"

- На самом деле, я давно ждала новую руку, своего левого предплечья у меня нет с рождения, - рассказала "КП-Ростов-на-Дону" Ирина. - Первый протез я получила еще в школе. И вот четыре месяца ждала новый.

Правда, ожидание и реальность несколько не совпали.

- Думала закажу косметический, придет красивый совсем как настоящий, который можно будет одевать на выход, - продолжает женщина. - Ждала долго, хотя и должны были сделать за пару месяцев. Ну, думаю, наверное, такие вещи тщательно продумывают, поэтому и идет задержка с получением.

В итоге, в конце апреля Ирина, наконец, получила то, что так долго ждала. Во только по размеру он был явно не таким, каким должен - а больше, да и работа была далека от изящества - силикон был грубо отрезан.

А его качество ростовчанку не устроило. Фото: Личный архив героя публикации

"СМИРИЛАСЬ И ВЗЯЛА, ТО ЧТО ЕСТЬ?"

По словам женщины, подобное изделие совершенно не подходило для дальнейшего использования, поэтому его пришлось сдать обратно - мастерам протезно-ортопедического предприятия.

- Там его по началу приняли и обещали переделать, - вспоминает она. - Но через две недели получила ответ, в котором мне сообщили, что контракт предусматривает только такой протез! Думаю, они мне так сказали для того, чтобы я смирилась и взяла то, что есть. Переделывать, наверное, не хотели: ведь это, скорее всего, лишние деньги, которые надо было снова потратить. Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды-Ростов" в Территориальном Фонде обязательного медицинского страхования, в случае Ирины необходимо напрямую обратиться в страховую компанию. Они обязаны все компенсировать. А, если изделие не соответствует регламенту, то его должны поменять. А еще пообещали связаться со "страховщиками" и уточнить, в чем дело.

И, правда, после звонка "Комсомолки" дело сдвинулось с мертвой точки. С Ириной уже связался специалист, который заверил, что все будет хорошо.

- Позвонили и сказали, что все переделают. Я была удивлена, что до них так быстро дошла информация о моей проблеме, - улыбается ростовчанка. - Они даже пообещали сообщать о сроках, когда все будет готово. Надеюсь, моя проблема, наконец, решится.