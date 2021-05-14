Подражатели в Сети: После трагедии в казанской школе в Интернете появились десятки фейковых страничек предполагаемого преступника

Вот такие страницы стали появляться в Сети. Фото: Скрин Вконтакте.

Трагедия, произошедшая в Казани, повергла в шок всю страну. Но, к сожалению, как это нередко бывает, "хайп" на костях никто не отменял. О том, зачем это десяткам подражателей, мы поговорили с ростовскими экспертами.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ "НЕЛЮДИ"

Социальные сети живут абсолютно по иным законам тут подростки могут превозносить свои идеалы, писать "Я есть бог", называть свой аккаунт "Твоя Смерть" или ставить статус "Я бог!!! Вы биомусор".

И, как результат, десятки страниц начали публиковать фото предполагаемого преступника, который вооруженным пришел в школу, где когда-то учился. Итог: девять человек погибли. Еще два десятка были доставлены в больницу.

Предприимчивые "нелюди", как их многие называли в Сети, решили таким образом раскрутить свои страницы, обещая на своих аккаунтах совсем скоро опубликовать фото и видео из изолятора. Десятки "фейков" набрали по несколько тысяч (!) подписчиков всего за несколько часов.

Гневные комментарии и просмотры быстро делали статистику. Многие "фейки" даже умудрялись отвечать от лица предполагаемого виновника кровавой расправы, подогревая этим только ненависть.

Правда, в конце дня, по просьбам пользователей, социальная сеть заморозила большинство страниц подражателей.

ЧТО В ДУШЕ, ТО И НА СТРАНИЦЕ

- В 18 лет человек еще не взрослый но уже не ребенок, - говорит ростовский психолог Валерия Кумпф. - В подростковом возрасте гормональная перестройка происходит очень болезненно, независимо от того, в какой семье растет и общается ли подросток с психологом. Амбиции уже взрослые, но личность еще не зрелая. Интерес к взрослой жизни порождает стремление обладать деньгами, оружием, употреблять алкоголь и изучать запрещенную идеологию. Если человек в этот период не занят учебой, спортом, не имеет хобби и не вовлечен в полезные сообщества, то он чувствует себя неполноценным и начинает вымещать злобу на окружающих. Подростки чаще тянуться к негативным проявлениям чтобы растворить там свои обиды и переживания.

Специалисты говорят, что страница в социальных сетях сегодня олицетворяет внутренний мир человека. Многие просто не могут устоять перед соблазном и не заявить о себе. Иногда будущие преступники делают фотографии с оружием, пишут гневные предупреждения и воинствующие цитаты о жизни и смерти. Но как они умудряются в открытую показывать свое презрение и оставаться невидимыми для окружающих? Неужели знакомые - те, кто подписан на подобных карателей - не чувствую тревоги от тех текстов, что они выбрасывают в сеть.

В ЭТОЙ БОРЬБЕ ДОЛЖЕН УЧАСТВОВАТЬ КАЖДЫЙ

Всеобщее безразличие и юношеские фантазии могут сильно испортить жизнь обществу. Рассуждения о смерти, о псевдобредовых устоях, находят отклик в Сети. И он время от времени подпитывает "монстров". Сотни различных форумов, группы с агрессивной риторикой подогревают молодежь и толкают на преступления. Одни скатываются в пропасть, другие начинают им подражать.

- Я всегда, если мне попадается враждебный контент, пишу обращение в поддержку. Если не помогает, обращаюсь в надзор. У меня их страница всегда на первой вкладке, - рассказывает ростовский программист Илья. - Каждый должен участвовать как может в этой борьбе: тем более, если видит вредоносную информацию. Она же вредит обществу.

По словам ростовского психиатра Сергея Выгонского, по мере увеличения продолжительности жизни, сдвигается и период созревания психики и физиологии.

В подростковом возрасте и до 21 года проявляется часть психических расстройств, - уверен Сергей Иванович. - Преимущественно, отклонения связанные с последствиями родовых травм, психическое недоразвитие, отдельные формы шизофрении. Подростки подражают из-за засилья интернета и социальных сетей. Все подвержены идее популярности, все говорят о стрелке и некоторые личности хотят для себя также немного славы. Мое мнение, нужно давать разрешение на оружие после 21 года, в этом возрасте молодые люди находятся в более зрелом состоянии чем в 18.

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