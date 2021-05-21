Дилерский центр Haval Fresh Auto в Ростове-на-Дону

Фото: Fresh Auto

На рынке автомобилей ГК Fresh Auto уже более 15 лет. С мая 2020 года Fresh Auto – официальный дилер бренда Haval в Ростове-на-Дону. В числе преимуществ дилерского центра выгодный трейд-ин, надежный сервис, удобный кредит, КАСКО и ОСАГО прямо в автосалоне, широкие возможности онлайн-покупки авто.

Фото: Fresh Auto

О бренде

Китайский бренд Haval был основан в 2013 году и стал подразделением компании Great Wall Motors. Бренд специализируется на выпуске кроссоверов и внедорожников. Автомобили компании часто попадают в рейтинг самых популярных моделей и самых интересных новинок, а также в лидеры по росту продаж в массовом сегменте.

Фото: Fresh Auto

Девиз дилерского центра

Формируем цивилизованный рынок автомобилей, чтобы жизнь людей стала легче.

Модельный ряд

В дилерском центре Haval Fresh Auto можно приобрести модели автомобилей:

Haval JOLION, Haval F7, Haval F7X, Haval H5, Haval H9.

Фото: Fresh Auto

Среди новинок бренда можно отметить Haval JOLION – компактный кроссовер нового поколения, а также Haval F7X – стильный кроссовер, отличающийся технологичностью, эффектным дизайном и современными интеллектуальными системами.

В модельном ряду Haval Fresh Auto технологичные кроссоверы и внедорожники, адаптированные к российским условиям. При прохождении технического обслуживания автомобилей в дилерском центре, клиенты получают безупречный сервис с сохранением гарантийных обязательств бренда.

Фото: Fresh Auto

Фото: Fresh Auto

Haval Fresh Auto

344064, Ростов-на-Дону, улица Вавилова, 59Е

тел. +7 (863) 303-29-47

Официальный сайт: https://freshauto-rnd-haval.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/freshauto

Фейсбук: https://www.facebook.com/freshautoru

Канал Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCaRt0948P8XGaC9aEWf6Lwg

На правах рекламы