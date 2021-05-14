Коронавирус в Ростове-на-Дону на 14 мая 2021: количество зараженных увеличилось на 199 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 199 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразился 71 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 199 жителей. Общее число инфицированных достигло 90 721.

За сутки от вируса вылечились 169 человек. За все время пандемии - 81 265.

Новые случаи заражения выявили в 42 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 30,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,2% – от 46 до 65 лет; 22,1% – от 66 до 79 лет; 11,1% – старше 80 лет; 4,5% – дети.

В ковидных госпиталях остается 1 541 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 18 из них.

Подтвердилась смерть 23 зараженных. Это 12 женщин от 46 до 86 лет и одиннадцать мужчин от 60 до 82 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4 172 человека.

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