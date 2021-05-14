Погода в Ростове-на-Дону на 14 мая 2021: воздух прогреется до +28 градусов

В Ростове будет стоять по-летнему теплая погода Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 14 мая 2021 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице погода будет ясной и солнечной в течение всего дня.

Температура ночью составит плюс 14-21 градус. Днем потеплеет до плюс 26-28 градусов. Скорость ветра - 7-10 метров в секунду. В течение дня будет светить солнце и погода будет стоять жаркая.

По Ростовской области, по прогнозам синоптиков, дождя не ожидается, но погода будет облачной с прояснениями. Ветер юго-восточный - до 2-5 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 10-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 18 градусов. Во второй половине ночи и утром ожидается значительное потепление.

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