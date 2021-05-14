Дилерский центр Renault AAA МОТОРС в Ростове-на-Дону

Фото: ААА МОТОРС

ААА МОТОРС – крупнейшая компания на рынке авторитейла на Юге России. Она была основана в Ростове-на-Дону в 2001 году. Автосалон Renault ААА Моторс работает с 2011 года. Официальный дилер Renault в Ростове-на-Дону представлен штатом высококлассных специалистов.

Обратиться в дилерский центр можно для покупки транспортных средств Renault, оригинальных запчастей и аксессуаров для авто, прохождения профессионального сервисного обслуживания, а также проведения технического осмотра и ремонтных работ. Здесь гарантированы индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативный поиск верных решений в любой ситуации и максимальная эффективность услуг!

Фото: ААА МОТОРС

О бренде

Сегодня Renault – это одна из самых популярных и узнаваемых автомобильных марок в мире. Многие модели бренда признаны настоящими бестселлерами. Согласно оценке мирового экспертного сообщества, большинство автомобилей Renault имеют ряд преимуществ – экологичность, безопасность, энергосбережение и эргономичность. Также все модели отличаются стильным дизайном и инновационным техническим оснащением.

Фото: ААА МОТОРС

Награды дилерского центра

Дилер 5 звезд по программе Dealer of the year 2018.

Дилер 4 звезды по программе Dealer of the year 2016 Renault Россия.

Лучший клиентский сервис 2016.

Лучший дилер 2015 по интернет-маркетингу.

Лучший дилер региона Волга и Юг в 2014 году.

Фото: ААА МОТОРС

Модельный ряд

В дилерском центре Renault ААА MOTORS можно приобрести модели автомобилей:

New Kaptur, New Duster, Sandero, Logan, Sandero Stepway, Logan Stepway, Arkana

Среди новинок бренда можно отметить новый Kaptur – один из самых привлекательных автомобилей французской компании, а также новый Duster – кроссовер 2 поколения в новом кузове.

При обращении к специалистам ААА МОТОРС можно рассчитывать на детальную консультацию по поводу оценки всех моделей Renault в определённой комплектации. На выбор имеются недорогие городские транспортные средства, стильные и эффективные кроссоверы. Представленная линейка автомобилей Renault многогранная и широкая, поэтому идеальное решение подготовлено для каждого!

Фото: ААА МОТОРС

Дилерский центр Renault ААА МОТОРС

Ростов-на-Дону, улица Текучева, 352А

тел. +7 (863) 201-30-00

Официальный сайт: https://renault-rnd.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/renaultaaamotors

Фейсбук: https://www.facebook.com/renaultaaamotor

ВКонтакте: https://www.vk.com/renaultaaamotors

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