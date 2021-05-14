Дилерский центр Renault AAA МОТОРС в Ростове-на-Дону

Фото: ААА МОТОРС
ААА МОТОРС – крупнейшая компания на рынке авторитейла на Юге России. Она была основана в Ростове-на-Дону в 2001 году. Автосалон Renault ААА Моторс работает с 2011 года. Официальный дилер Renault в Ростове-на-Дону представлен штатом высококлассных специалистов.
Обратиться в дилерский центр можно для покупки транспортных средств Renault, оригинальных запчастей и аксессуаров для авто, прохождения профессионального сервисного обслуживания, а также проведения технического осмотра и ремонтных работ. Здесь гарантированы индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативный поиск верных решений в любой ситуации и максимальная эффективность услуг!
Фото: ААА МОТОРС
О бренде
Сегодня Renault – это одна из самых популярных и узнаваемых автомобильных марок в мире. Многие модели бренда признаны настоящими бестселлерами. Согласно оценке мирового экспертного сообщества, большинство автомобилей Renault имеют ряд преимуществ – экологичность, безопасность, энергосбережение и эргономичность. Также все модели отличаются стильным дизайном и инновационным техническим оснащением.
Фото: ААА МОТОРС
Награды дилерского центра
Дилер 5 звезд по программе Dealer of the year 2018.
Дилер 4 звезды по программе Dealer of the year 2016 Renault Россия.
Лучший клиентский сервис 2016.
Лучший дилер 2015 по интернет-маркетингу.
Лучший дилер региона Волга и Юг в 2014 году.
Фото: ААА МОТОРС
Модельный ряд
В дилерском центре Renault ААА MOTORS можно приобрести модели автомобилей:
New Kaptur, New Duster, Sandero, Logan, Sandero Stepway, Logan Stepway, Arkana
Среди новинок бренда можно отметить новый Kaptur – один из самых привлекательных автомобилей французской компании, а также новый Duster – кроссовер 2 поколения в новом кузове.
При обращении к специалистам ААА МОТОРС можно рассчитывать на детальную консультацию по поводу оценки всех моделей Renault в определённой комплектации. На выбор имеются недорогие городские транспортные средства, стильные и эффективные кроссоверы. Представленная линейка автомобилей Renault многогранная и широкая, поэтому идеальное решение подготовлено для каждого!
Фото: ААА МОТОРС
Дилерский центр Renault ААА МОТОРС
Ростов-на-Дону, улица Текучева, 352А
тел. +7 (863) 201-30-00
Официальный сайт: https://renault-rnd.ru/
Инстаграм: https://www.instagram.com/renaultaaamotors
Фейсбук: https://www.facebook.com/renaultaaamotor
ВКонтакте: https://www.vk.com/renaultaaamotors
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