Появилось видео последствий смертельной аварии с лошадиной повозкой под Волгодонском

Смертельная авария произошла на трассе под Таганрогом Фото: Предоставлено героем публикации

В Ростовской области столкновение грузовика и лошадиной упряжки унесло жизнь 73-летнего дончанина Николая Волошина. Скорбящая дочь погибшего Татьяна рассказала "КП - Ростов-на-Дону" о произошедшем все то, что ей было известно, но женщина все еще пытается найти свидетелей момента аварии, чтобы восстановить хронологию событий.

ВСЕ ЕХАЛИ МИМО

- Мой отец ехал на запряженной лошадьми повозке в Волгодонск. На мосту через реку Сал его попыталась обогнать "ГАЗель", но обгон не удался и грузовик врезался в повозку. Пока неизвестно, куда именно пришелся удар, знаю лишь то, что обе лошади погибли сразу, а упавшего с повозки отца придавило трупом одной из кобыл, - рассказала Татьяна.

Авария произошла еще 5 мая около половины двенадцатого дня. Но звонок о том, что ее отца в тяжелом состоянии везут в больницу, женщина получила лишь в два часа дня. В связи с этим встревоженная ростовчанка сделала вывод, что все это время ему никто не оказывал помощь. Татьяна бросила клич в Интернете, пытаясь найти свидетелей аварии, на присланных ей записях было видно, что все автомобили проезжали мимо и никто не остановился.

ПОМОЩЬ БЫЛА

Но позже ей позвонил молодой человек и сообщил, что домыслы женщины не верны. Так как он со своей компанией проезжал мимо, они остановились и всеми силами пытались достать пенсионера из-под прижавшей его лошади. Они же и вызвали к месту происшествия скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего, но спасти жизнь пожилого мужчины так и не удалось. Также прибыли и сотрудники ГИБДД.

- В ГАИ мне сказали, что виновник аварии был задержан и сейчас возбужденное в отношении него уголовное дело передано в следственный комитет, только, к сожалению, отца все это уже не вернет, - добавила дочь погибшего.

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