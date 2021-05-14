Дорожники объединились ради одной цели

Фото: Сергей Венявский

С декабря 2020 года министерство транспорта Ростовской области возглавляет Владимир Окунев. Выпускник Академии строительства и архитектуры Донского государственного технического университета, инженер-строитель, прошедший через все ступеньки карьерной лестницы, Окунев является представителем целой династии. В свое время этой профессии посвятили свою жизнь его отец и дед. Владимир Окунев, пришедший в дорожную отрасль 28 лет назад, знает свое дело не понаслышке. Спрашиваем у него, чего удалось достичь ростовским дорожникам в прошлом году и что запланировано сделать в году текущем.

Фото: Сергей Венявский

- В 2020 году только в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» представителями организаций дорожно-строительного комплекса региона велись работы на 200 объектах. Это довольно большой объем. И в данном вопросе основным критерием оценки эффективности нашей деятельности является то, что мы смогли достичь основных плановых показателей нацпроекта, введя в эксплуатацию 193 объекта, не завершив работы лишь на тех, которые по условиям контрактов являются переходящими на 2021 год, - констатирует министр транспорта Ростовской области. - В 2021 году мы рассчитываем привести в нормативное состояние еще 161 объект. Работы по ремонту и реконструкции уже начаты, перед дорожниками стоит задача сдать объекты в начале октября. И это только в контексте нацпроекта, не учитывая те объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, работа по приведению которых в нормативное состояние финансируется за счет других программ и источников.

Что стоит за этими словами? И какие объекты можно назвать ключевыми?

«СНАЧАЛА ДЕЛО»

Один из таких объектов - реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Малиновского (с реконструкцией автомобильной дороги от ул. Факельной до ул. Типографской). Трудно переоценить значение этой транспортной артерии: в ежедневном режиме по ней передвигаются тысячи автомобилей.

Неудивительно, что закрытие движения по путепроводу в январе 2021 года вызвало неудобство у автолюбителей региона. Перекрытый объект фактически разделил Ростов-на-Дону на две части, создав проблемы с транспортной доступностью целого ряда микрорайонов. Однако сегодня данная проблема находится в финальной стадии решения: уже до конца этого месяца по мосту пустят движение отдельных видов транспорта. Об этом стало известно 16 апреля во время визита на строительную площадку губернатора Ростовской области Василия Голубева. Глава региона поставил конкретную задачу - обеспечить движение по объекту общественного транспорта в максимально короткие сроки.

Фото: Сергей Венявский

Генеральный подрядчик реконструкции - АО «Ростовавтомост». Это компания, которая зарекомендовала себя, трудясь на сложнейших объектах: за 60 лет работы в отрасли предприятие построило свыше 50 тысяч погонных метров мостов и путепроводов!

Руководитель АО «Ростовавтомост» Владимир Домницкий - человек-легенда для дорожной отрасли региона. Коллеги называют главный принцип руководителя компании: «Сначала дело - потом деньги. Сначала на совесть выполненная работа - потом уже все остальное».

По словам Владимира Домницкого, реконструкция моста идет строго по графику.

- Объект в любом случае будет сдан до конца года, - заверяет Владимир Михайлович. - И здесь дело даже не в репутации нашей компании. Мост по улице Малиновского - социально значимый объект, который играет важную жизнь в жизни города.

И ему трудно не поверить.

ХОРДА И ОБХОД

Нельзя не сказать про еще один важный объект, строительство которого должно начаться уже в ближайшее время, - Западная хорда. Напомним, что новая трасса длиной 13,5 километра пройдет по западной границе микрорайона Левенцовский (в обход железнодорожной станции Первомайская с переходом через реку Дон по существующему мосту на улице Всесоюзной). В правительстве Ростовской области полагают, что ее создание позволит решить уже назревшие транспортные проблемы Левенцовки и прилегающих территорий Мясниковского района.

Заместитель министра транспорта Ростовской области Алексей Колбин уточняет, что проектирование западной хорды завершится до 29 июля 2022 года. После этого дорожники смогут приступить к ее строительству. В итоге этот объект станет частью Ростовского транспортного кольца (РТК) и поможет обеспечить его функциональность.

Примечательно, что к формированию РТК приступили более десяти лет назад: именно тогда началось строительство северного обхода Ростова-на-Дону. При этом к 2015 году были реализованы только первые два этапа… Подрядчика строительства III очереди северного обхода удалось определить только в феврале 2021 года. Им стало, как напомнил Алексей Колбин, АО «Донаэродорстрой».

- Завершить третий этап планируется в 2022 году, - прогнозирует заместитель министра транспорта Ростовской области. - Сегодня строительные работы ведутся по графику, и я более чем уверен в том, что это выполнимая задача.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ

А мы двигаемся дальше. В министерстве транспорта Ростовской области напоминают: среди запланированных на 2021 год объектов нет таких, которые не были бы важными. Так, в Азовском районе продолжается реконструкция региональной трассы Азов - Александровка - Староминская. Этот объект имеет большое значение сразу по нескольким причинам. Во-первых, эта дорога является бесплатной альтернативой федеральной магистрали М-4 «Дон». Во-вторых, именно эта трасса связывает донской регион с западными границами Краснодарского края и столицей Кубани.

Торговый представитель АО «ДорСпецСтрой» Евгений Качер сообщил, что реконструкция объекта разделена на несколько этапов. В 2020 году был введен в эксплуатацию участок длиной 4 километра (71-75 км). К октябрю 2021 года планируется привести в порядок еще 14 километров дороги (57-71 км).

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕШАЛА

Наше знакомство с дорожной отраслью региона завершается в офисе ГУП РО «РостовАвтоДор». Можно без ложной скромности заявить, что это предприятие - одно из градообразующих. В ГУП РО «РостовАвтоДор» работают полторы тысячи человек, которые не только строят и ремонтируют автомобильные дороги, но и поддерживают региональные и местные автомагистрали в нормативном состоянии. Предприятие содержит 4,4 тысячи километров дорог (чуть больше половины, чем во всей Ростовской области). Объем работы колоссальный!

При этом повлиять на планы ГУП РО «РостовАвтоДор» не смогла ни пандемия COVID-19, ни непростая зима. Все объекты были сданы в срок, а минувшая зима запомнилась жителям региона отсутствием фактов перекрытия дорожного движения из-за плохих погодных условий. Движение по дорогам обеспечивалось даже во время сильных снегопадов и резких перепадов температур.

- В начале эпидемии мы, как и все, пребывали в легком ступоре, - вспоминает директор ГУП РО «РостовАвтоДор» Андрей Богданов. - Но правительство оперативно расставило все точки над i: дорожная сфера не может останавливаться ни на минуту. Да, было тяжело. Да, люди болели. Но мы справились. Более того, из данной ситуации мы вынесли серьезный опыт. Опыт организации деятельности в условиях введения определенных ограничений. Надеюсь, что этот опыт в будущем так и останется невостребованным, но могу сказать одно: сегодня мы готовы обеспечивать деятельность предприятия в самых неспецифических условиях.

Регион гордится этим предприятием еще и потому, что оно осуществляет полный производственный цикл. Современный парк дорожной техники, почти 20 асфальтобетонных заводов (один из них, башенного типа, был открыт в Семикаракорске в прошлом июле), ряд сопутствующих подразделений и даже собственный цех по изготовлению дорожных знаков - это и многое другое позволяет ГУП РО «РостовАвтоДор» решать самые сложные задачи в максимально сжатые сроки.

- Очень важно, что в последнее время в нашей отрасли была создана атмосфера, способствующая тому, что предприятия готовы помогать друг другу. Ведь цель у нас у всех общая - сделать наши дороги качественными и безопасными, - подводит итог Андрей Богданов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Фото: Сергей Венявский

«Дело даже не в том, что мы выдвигаем высокие требования к качеству дорожного покрытия. Дело в первую очередь в том, что сама жизнь постоянно повышает планку. Сегодня мы не можем использовать те технологии, которые были актуальны буквально 5-10 лет назад. Те организации дорожно-строительного комплекса, которые пришли в эту сферу всерьез и надолго, постоянно модернизируют свою материально-техническую базу. Закупается современная техника, используются новые, инновационные сорта вяжущих битумов, модернизируются лаборатории, осуществляющие контроль качества. Мы не просто решаем текущие задачи. Сегодня этого уже недостаточно. В условиях постоянно растущих нагрузок мы строим такие дороги, которые готовы к неизбежному увеличению плотности транспортного потока».

Владимир ОКУНЕВ, министр транспорта Ростовской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По итогам I квартала 2021 года в Ростовской области снизилась аварийность: количество ДТП (424) стало меньше на 21,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (543). Такие данные привели в министерстве транспорта Ростовской области.