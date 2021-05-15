Новости Ростова-на-Дону на 15 мая 2021: предприниматели объяснили, почему не хотят уходить с аксайского рынка

Рейды на аксайских рынках прошли в конце апреля. Фото: Александр РОГОЗА

Новости Ростова-на-Дону на 15 мая 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях города и области.

Глава афганской диаспоры Хосейни Мир Абуль Касим высказался по поводу ситуации с аксайскими рынками. Он объяснил, почему предприниматели не могут оставить торговые точки. По его словам, люди платили аренду и не нарушали закон, а многие возвели павильоны своими силами. Напомним, 14 апреля в аксайком районном суде рассмотрели дела, связанные с рынками. Пострадавших бизнесменов отказались привлекать в качестве третьей стороны.

Застройщик получил разрешение на планировку и межевание территории на Левом берегу Дона. Новый ЖК появится на участке площадью 40 квадратных метров, расположенном восточнее «Ростов-Арены». Работы будет выполнять «ЮгСтройИнвест».

Скончался бывший депутат городской думы Виталий Лазарев. Он участвовал в шести созывах с 1994 по 2020 год. Лазарев руководил комиссиями по бюджету, налогам и сборам, местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.

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