Погода в Ростове-на-Дону на 15 мая 2021: жара до +30 градусов придет в город

В Ростов придет настоящее лето. Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 15 мая — публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в город придет настоящее лето.

Ночью температура составит плюс 15 — плюс 17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 29 градусов. Скорость ветра составит пять — десять метров в секунду. Осадков в этот день не предвидится.

В отдельных районах Ростовской области утром и днем пройдет небольшой дождь с грозой. В ночное и утреннее время возможен туман. При грозе порывы ветра могут достигать 15 —— 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 13 — плюс 18 градусов, днем — плюс 22 — плюс 28 градусов, по югу и востоку — до плюс 30 градусов.