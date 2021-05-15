Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 мая 2021: скончались еще 26 зараженных

Коронавирус подтвердился еще у 204 жителей области.

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 15 мая 2021: число зараженных выросло на 78 человек. Всего по Ростовской области ковид подтвердился еще у 204 жителей. Общее число заболевших с начала пандемии составило 90925.

Новые случаи заражения выявили в 39 городах и районах области. Лидером по числу зараженных остается Ростов-на-Дону.

Большую часть новых заболевших составляют жители в возрасте от 18 до 45 лет — 36,3%. 35,3% пациентов — от 46 до 65 лет. 19,1% — от 66 до 79 лет; 4,9% — от старше 80 лет; 4,4% — дети.

Лечение в стационарах получают 1 536 пациентов. К инвазивным ИВЛ подключены 15 человек — состояние этих пациентов оценивается как тяжелое.

За сутки от коронавируса вылечились 173 пациента Всего выздоровели 81 438 зараженных.

Подтвердилась смерть 26 зараженных коронавирусом. Это восемь женщин в возрасте от 45 до 80 лет и 18 мужчин от 57 до 87 лет. У всех были диагностированы сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и других систем.