Коронавирус в Ростове-на-Дону на 16 мая 2021: заразились более 200 дончан

Жертвами стали еще 13 зараженных дончан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону — заразились еще 74 человека. По Ростовской области число заболевших увеличилось на 205. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 91 130.

Среди новых зараженных 36,6% — жители в возрасте от 18 до 45 лет. 34,2% пациентов — от 46 до 65 лет. 14,1% — пенсионеры от 66 до 79; 7,8% — старше 80 лет. 7,3% инфицированных — дети.

Лечение в ковидных госпиталях получают 1 510 человек. 12 из них находятся в тяжелом состоянии — они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ.

Подтвердилась смерть 13 зараженных ковидом. Это восемь женщин от 61 до 91 года и пять мужчин от 60 до 89 лет. У них были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За все время жертвами коронавируса стали 4 211 зараженных.

За сутки от ковида вылечились 170 пациентов. С начала пандемии — 81 608 человек.