Новости Ростова-на-Дону на 16 мая 2021: торговцам с аксайских рынков отказали в суде

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 16 мая 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях города и области.

Прошло заседание по делу в отношении собственников закрытых аксайских рынков. Пострадавшие предприниматели требовали признать их третьей стороной по делу. Однако суд отказался включать их в процесс в качестве участников. Рассмотрение дела перенесли на июнь.

На пересечении проспекта Стачки и улицы Труженников загорелся автобус № 40. По данным администрации, транспорт был новый — 2018 года выпуска. По предварительной информации, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

Утвержден проект планировки участка возле старого аэропорта на улице Шолохова. На территории площадью 2,2 гектара планируется построить трехуровневую парковку. Согласно документации, парковка будет рассчитана на 333 автомобиля.

Суд запретил ликвидировать оператора строительства кинотеатра «Россия» — ПАО «Киноконцертный комплекс Русь». Напомним, акционерное общество создали власти вместе с инвестором для реконструкции кинотеатра «Россия». Оператор должен был восстановить конструкции и фундамент здания в 2008 году, однако работы так не были завершены. Именно поэтому администрация и обратилась в суд.

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