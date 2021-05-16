Погода в Ростове-на-Дону на 16 мая 2021: каким будет воскресенье

Температура может подняться до +30 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 16 мая 2021 — публикуем прогноз на выходной день. Синоптики считают, что в воскресенье жителей снова порадует теплая погода.

Ночью температура составит плюс 15 — плюс 17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28 — плюс 30 градусов. Серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду.

В других городах Ростовской области осадков также не предвидится. Ночью температура составит плюс 13 — плюс 18 градусов. Днем потеплеет до плюс 27 — плюс 32 градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.