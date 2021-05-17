Погода в Ростове-на-Дону на 17 мая 2021: каким будет начало недели

В городе сохранится жара. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 17 мая 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. До данным синоптиков, в городе сохранится жара.

Ночью температура составит плюс 16 — плюс 18 градусов. Днем столбик термометра достигнет плюс 28 — плюс 30 градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Осадков в понедельник не предвидится.

По Ростовской области вечером пройдет небольшой дождь с грозой. В остальное время осадков не будет. Температура воздуха ночью — плюс 15 — плюс 20 градусов, днем — плюс 23 — плюс 28 градусов. По югу и востоку — до плюс 32 градусов. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду. Утром и днем местами, в том числе при грозе, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.