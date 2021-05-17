Новости Ростова-на-Дону на 17 мая 2021: двое полицейских пострадали в массовом ДТП, «Ростов» проиграл «Краснодару»

Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 17 мая 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях донской столицы и области.

На Левом берегу Дона произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали полицейские. Автомобиль «Шкода» врезался в «Тойту», после чего иномарку отбросило на обочину. Там в этом время находилась патрульная машина ДПС, в салоне которой находился полицейский. От удара служебное авто наехало на стоявшего рядом инспектора. Двое полицейских получили травмы.

«Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 1:3. При этом единственный мяч в ворота кубанцев отправил их же игрок. Во втором тайме Газинский забил автогол. Остальные голы выполнили Олссон, Вандерсон, Панталеао. Ростовчане порадовать атакой сегодня не смогли.

В Ростове установят памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом. По данным администрации, монумент появится на проспекте Коммунистическом, 39, возле больницы № 20.

С понедельника в сотнях домов будут отключать электричество. Так, без света останутся жители Западного района, Октябрьского, Кировского и других районов. Ранее «КП» публиковала полный список адресов, по которым пройдут отключения.

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