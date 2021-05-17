Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 мая 2021: скончались 15 зараженных дончан

За сутки заразились 203 жителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 17 мая 2021: заразились еще 73 жителя. Всего в Ростовской области число заболевших увеличилось на 203. С начала пандемии количество инфицированных составило 91 333.

Новые случаи заражения короравирусом выявили в 50 городах и районах области. Среди новых инфицированных 29,6% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 31% заболевших — от 46 до 65 лет. 25,6% — пенсионеры от 66 до 79 лет; 7,9% — старше 80 лет. 5,9% заболевших — дети.

За сутки от ковида вылечились 175 дончан. За все время выздоровели 81 783 человека.

В стационарах проходят лечение 1 475 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 11 человек. Эти пациенты подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть 15 заболевших. Это шесть женщин от 54 до 89 лет и девять мужчин от 66 до 90 лет. С начала пандемии от коронавируса скончались 4 226 жителей.