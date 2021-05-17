Дилерский центр Mazda AAA МОТОРС в Ростове-на-Дону

Фото: AAA МОТОРС

Mazda ААА моторс (ООО "ФормулаМ") - единственный официальный дилер автомобилей Mazda в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Автодилер входит в состав холдинга ААА моторс - одного из крупнейших на Юге России.

Уже на протяжении уже более 15 лет компания продает и высококачественно обслуживает автомобили Mazda. Специалисты автоцентра ценят каждого клиента, который оказал доверие компании, став одним из владельцев Mazda, и пришел в дилерский центр исполнить свою мечту.

Фото: AAA МОТОРС

О бренде

В 2020 году компания Mazda отметила свой 100-летний юбилей. С самого образования автомобили этой марки пользовались популярностью. Сегодня представлен самый широкий ассортимент автомашин Mazda – от небольших седанов до мощных внедорожников и спорткаров. Официальные дилеры компании работают в 148 странах.

Награды дилерского центра

Победа в номинации «Самый упакованный дилер» в проекте «Автодилер года-2019».

За многие годы работы ААА МОТОРС Mazda Ростов не раз становилась победителем дилерских конкурсов (2006 год «Лучший старт», 2007 год «Солнечная Калифорния», 2010 год «Мазда Спорт Кап», 2012 год «К истокам Мазда»). Так же компания завоевала титул Лучшего регионального дилера по продажам с одной точки в 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 и 2018 годах.

Сотрудники дилерского центра неоднократно было отмечены наградами Лучший РОП, Лучший продавец, Лучший маркетолог.

ТОП-5 ценностей ААА МОТОРС:

1. Слаженная РАБОТА В КОМАНДЕ в атмосфере поддержки и единых взглядов, направленная на достижение общего результата.

2. Всегда ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ на КЛИЕНТА и ставить себя на его место, чтобы превосходить его ожидания.

3. ЧЕСТНОСТЬ, открытость и прозрачность по отношению к клиентам, к коллегам и к себе.

4. Все наши клиенты рекомендуют нас. Профессионалы хотят у нас работать. Поступки сотрудников определяют имидж и РЕПУТАЦИЮ компании.

5. Готовность брать ОТВЕТСТВЕННОСТЬ на себя за все действия и результаты, как перед клиентами, так и перед коллегами, сотрудниками, руководителями и самим собой.

Фото: AAA МОТОРС

Модельный ряд

В дилерском центре Mazda ААА МОТОРС можно приобрести модели автомобилей:

Mazda CX-30, Mazda 6, Mazda CX-5, Mazda CX-9.

В январе 2021 года был представлен автомобиль Mazda CX-30 – компактный городской кроссовер, который отличается хорошей управляемостью и динамикой, особым стилем.

Дилерский центр Mazda ААА МОТОРС

Ростов-на-Дону, улица Текучева, 159А

тел. +7 (863) 227-60-60

Официальный сайт: https://www.mazda-rostov.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/mazda_rostov/

ВКонтакте: https://vk.com/mazdarostov

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