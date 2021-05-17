Как сложилась судьба бабушки, оказавшейся в 90 лет никому не нужной

Пожилая ростовчанка потерялась в центре города. Фото: предоставлено героем публикации

Когда вся страна отдыхала на майские праздники, 90-летняя ростовчанка едва не лишилась жизни в центре города. Бабуля просто потеряла память и заблудилась в «каменных джунглях». Она шла по асфальту, словно никого не видя вокруг себя. Практически без одежды, в ссадинах на голове и теле. В любой момент старушка просто могла попасть под машину. Только благодаря неравнодушию незнакомца женщина обрела на несколько ночей кров, а потом – и родных.

НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ

В районе улицы Погодина ее подобрал 26-летний мужчина, который возвращался с работы домой. Давид напоил бабушку чаем и накормил булочками. Пенсионерка не могла ответить ни на один из вопросов ростовчанина. Она не помнила своего имени, домашнего адреса, а также не могла сказать, откуда и куда она идет. Женщина твердила только, что ей холодно и голодно.

Давид, бабушке которого тоже уже немало лет, не смог бросить старушку на улице. Мужчина позвонил в больницу, так на несколько ночей она оказалась в одной из городских больниц. Каждый день Давид навещал старушку, привозил ей гостинцы, а параллельно искал в соцсетях родню и знакомых.

Ростовчане быстро откликнулись на пост. Выяснилось, что потерявшейся бабушке 90 лет. Ее зовут Лидия и она живет в квартире на Казахской одна. Но родня у нее есть: племянница и взрослый сын. По словам соседей, последний вообще не навещает мать. А племянница наведывается раз в месяц якобы только для того, чтобы забрать деньги.

Проблемы с памятью, по словам соседей, у бабушки возникли давно. Она периодически забывала выключать воду, в результате чего затапливала соседей. В итоге коммуникацию отключили.

А еще, по словам соседей, старушка часто искала еду в мусорных баках.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

По словам Давида, бабулю через несколько дней после сообщения в соцсети забрала племянница. Но женщина отвезла Лидию не на Казахскую, а забрала к себе домой, в Шахты.

Для Лидии – это самый лучший вариант. Так она точно будет под присмотром и не останется голодной. Давид же, в свою очередь собирается присматривать за пожилой ростовчанкой, и, в случае чего, обещает всегда прийти на помощь.

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