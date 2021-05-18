В Советском районе Ростова-на-Дону открылась новая современная клиника

Фото: МЦ «Юнона»

Медицинский центр «ЮНОНА» открыл новый, четвертый по счету, филиал на улице Еременко. Клиника расположилась в пятиэтажном здании. На первых четырех этажах будут вести прием врачи различных специальностей, а на пятом появятся операционный блок, стационар и реанимационная палата. Этот филиал станет единственным частным центром Советского района, где сможет проводиться стационарное лечение. В состав центра также войдёт анестезиологическая служба. Новая клиника уже оснащена всем самым современным оборудованием.

В штате центра работают более 50 специалистов, среди которых есть терапевт, психиатр, акушер-гинеколог, эндокринолог, отоларинголог, травматолог-ортопед, флеболог, невролог, маммолог-онколог и врачи ультразвуковой диагностики.

ВАЖНО

Врачи медицинского центра «ЮНОНА» руководствуются принципами доказательной медицины. Это значит, что решения о различных вмешательствах они принимают, исходя из доказательств их эффективности и безопасности.

Фото: МЦ «Юнона»

СПРАВКА

Медицинский центр «ЮНОНА» открылся в Ростове-на-Дону более 17 лет назад. За это время клиника стала настоящим центром доказательной медицины и собрала в своем штате многих врачей – настоящих экспертов. Клиника на Западном – это первая больница со всеми возможностями стационарного лечения от «ЮНОНы».

ул. Еременко, д.25

+7 (863) 310-14-86

https://junoclinic.ru/

пн-пт: с 8.00 до 20.00 суббота: с 8.00 до 20:00 воскресенье: с 9:00 до 18:00

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