Погода в Ростове-на-Дону на 18 мая 2021: похолодание и дожди вернутся в город

Температура может достигать +24 градусов. Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Ростове-на-Дону на 18 мая 2021 — публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, день будет пасмурным.

Ночью температура воздуха составит плюс 15 — 17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22 — 24 градуса. Днем пройдет кратковременный дождь, ночью и утром — с грозой. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области также ожидаются осадки. Местами — сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20 — 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 14 — плюс 19 градусов, днем — до плюс 19 — плюс 24 градусов.