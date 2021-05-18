Новости Ростова-на-Дону на 18 мая 2021: подросток выпал из окна школы, прокуратура прокомментировала ситуацию с аксайскими рынками

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 18 мая 2021 — рассказываем, что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

13-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа школы. Прибывшие на место медики диагностировали у него сотрясение мозга и перелом голени. Его доставили в областную детскую больницу. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

В Заксобрании впервые за 26 лет лишили полномочий депутата. Речь идет о руководителе «Коммунисты России» Вахтанге Козаеве. Причиной послужило то, что он не представил декларацию о доходах.

Заместитель прокурора Ростовской области Кирилл Осипчук прокомментировал ситуацию с аксайскими рынками. По данным 1rnd.ru, Осипчук рассказал, что заявлено девять гражданских иска. Четыре из них касаются приостановки торговли, пять — приостановки всех процедур с земельными участками. Заявлены они к семье Бабаевых, администрациям рынков, Росреестру и другим организациям.

На Седова коммунальный фонтан залил квартиры многоэтажки. По словам очевидцев, водой залило первый этаж. Инцидент произошел из-за порыва теплотрассы.

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