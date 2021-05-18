Единственное развлечение в заточении: Юлия Ефимова показала, как проходят будни Чемпионата Европы

Первую дистанцию Юлия проплывет 18 мая. Фото: instagram.com/pryanya93.

Донская пловчиха Юлия Ефимова уже прибыла в Венгрию на Чемпионат Европы. Олимпийская чемпионка показала, как проводит время в перерывах между соревнованиями и тренировками.

Ефимова рассказала, что сейчас она и другие спортсмены находятся в так называемом «пузыре». Спортсменов поселили в отдельную гостиницу, контролируют их контакты и тестируют на ковид. Связано это с тем, что в Венгрии все еще действует режим самоизоляции. Жители могут покидать дома лишь для того, чтобы отправиться на работу или в магазин.

Ефимова пожаловалась, что развлечений в таких условиях у нее не много.

— Расскажу, как проходит мой день на соревнованиях в пузыре. Сразу скажу, что блогер из меня никудышный, но раз уж просили. Для меня это станет единственным развлечением

Чтобы как-то разнообразить будни, специально для подписчиков Юлия показала, как готовит завтрак — кашу из мюсли с семенами чиа и кокосовым молоком. Поклонники пловчихи сразу оценили такой мини-блог.

— Классная публикация! Новое время супер возможности, гранд растёт! — написал один из комментаторов.

Напомним, Чемпионат Европы по водным видам спорта стартовал в Будапеште 10 мая. Первый заплыв Ефимовой пройдет 18 мая. Спортсменке предстоит проплыть 100 метров брассом.

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