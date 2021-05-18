Послание президента, поддержка детства и бюджет: о чем шла речь на заседании донского парламента

В Ростове-на-Дону прошло внеочередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области. Фото: пресс-служба ЗСРО.

В Ростове-на-Дону прошло внеочередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области. Помимо вопросов повестки, парламентарии обсудили ситуацию, которая произошла с рынками в Аксайском районе. Подробности – в нашем материале.

В первую очередь, депутаты приняли постановление донского парламента «О Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2021 года».

Как сообщил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, в постановлении закреплено, что Послание Президента – стратегическое основание деятельности по реализации полномочий донского парламента.

- Сегодня мы принимаем важнейший документ для дальнейшей работы Законодательного Собрания. В проекте Постановления выделено 19 основных направлений нашей работы, запланировано более пятидесяти конкретных мероприятий, которые профильные комитеты по предмету своей деятельности должны будут осуществить. Безусловно, нам бы хотелось абсолютно все проблемы, которые волнуют наших избирателей, включить в этот перечень задач, но очевидно, что решить их все разом не возможно. Мы должны исходить из соподчиненности областного законодательства федеральному, - прокомментировал Александр Ищенко.

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова. Фото: пресс-служба ЗСРО.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ДЕМОГРАФИЯ И МЕДИЦИНА

Среди 19 направлений, по которым донской парламент планирует плотно работать весь 2021 год – создание условий для положительных тенденций в демографическом развитии, обеспечение охраны материнства и детства, повышение качества жизни старшего поколения; преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции; развитие современной, качественной и доступной медицинской помощи, модернизация первичного звена здравоохранения; развитие образовательных организаций; расширение мер поддержки педагогов; обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства; повышение доступности жилья; совершенствование механизма предоставления государственных и муниципальных услуг; развитие «зеленой» энергетики.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова рассказала о планах работы верхней палаты Федерального Собрания в рамках реализации президентского Послания.

По ее словам, Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко поставлена задача в течение весенней сессии принять все законодательные решения, необходимые для реализации Послания Президента.

– В Совете Федерации утвержден Перечень поручений по реализации Послания. Это практические предложения по решению приоритетных задач социально-экономического развития страны и защиты прав граждан, – сообщила Ирина Рукавишникова.

Заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова. Фото: пресс-служба ЗСРО.

ПО КАКИМ ФИНАНСОВЫМ ЗАКОНАМ БУДЕМ ЖИТЬ

На заседании донские депутаты также обсудили очередные поправки в бюджет.

– Экономика Ростовской области продолжает набирать обороты. Это мы видим по налоговым поступлениям в областной бюджет. Например, налог на прибыль больше на 2 млрд рублей по сравнению с прогнозными показателями, когда мы формировали бюджет на 2021 год, Налог на доходы физических лиц – больше на один миллиард рублей. Конечно, рост собственных доходов – это наши дополнительные возможности, – прокомментировала заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова.

Дополнительные средства решили направить на модернизацию системы здравоохранения, на поддержку детства и на развитие образования, на развитие сельскохозяйственного сектора.

– Фактически большая часть принимаемых решений так или иначе отвечает тем задачам, которые поставил Президент России в своем Послании Федеральному Собранию. Важно, что мы оперативно меняем бюджет, поскольку видим, что идут дополнительные собственные доходы с налога на прибыль, с налога на доходы физических лиц. Это позволяет нам оперативно корректировать и доходную часть областного бюджета, и расходную. Мы этой работой будем заниматься и впредь, – прокомментировал Александр Валентинович.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Также на заседании депутаты приняли поправки в областной закон. Изменения направлены на снижение налогового бремени для бизнеса и физических лиц.

Так, поправки предоставляют возможность получать льготы по транспортному налогу в беззаявительном порядке, а в отношении транспортных средств на газомоторном топливе льготы теперь смогут получать как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Также расширяются виды деятельности для предприятий, работающих по патентной системе налогообложения. Теперь в этот перечень входит торговля, осуществляемая через автоматы и деятельность рекламных агентств.

Также на заседании депутаты приняли поправки в областной закон. Фото: пресс-служба ЗСРО.

Кроме этого, предоставляются льготы организациям и индивидуальным предпринимателям, которые в наибольшей степени пострадали от коронавирусных ограничений. Пониженные ставки при объекте налогообложения «доходы» устанавливаются с 6 до 4,5 %, а при объекте налогообложения «доходы минус расходы» – с 10 до 7,5 %.

Еще одна новая налоговая льгота имеет социальную значимость. До 2024 года устанавливается нулевая налоговая ставка в отношении объектов жилищного фонда, которые предоставляются в аренду по договорам социального найма.

А ЧТО С ДОЛЬЩИКАМИ

Больше внимание парламентарии в своей работе уделили и обманутым дольщикам.

Парламентарии приняли поправки в соответствующий областной закон.

Изменения направлены на повышение эффективности мероприятий по восстановлению прав дольщиков.

Среди прочих мер поддержки пострадавших участников долевого строительства областным законом предусмотрено выделение субсидий объединениям дольщиков на достройку проблемных домов. Получить такую субсидию возможно, если дольщики согласны передать в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, которые не подлежат включению в состав общего имущества в многоквартирном доме и передаче гражданам.

Замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин. Фото: пресс-служба ЗСРО.

СИТУАЦИЯ С АКСАЙСКИМИ РЫНКАМИ

Парламентарии также рассмотрели вопрос о ситуации, сложившейся вокруг рынков Аксайского района. Замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин сообщил, что приостановка работы торговых объектов, расположенных на территории комплексов «Атлант Сити», «Атлант Юг», «Алмаз», «Строительный», а также торговой площадке по оптовой реализации плодоовощной продукции произошла из-за проверки силовых и надзорных органов.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко , в свою очередь, заявил, что депутаты донского парламента не оставляют без внимания ситуацию. Так, начиная с 30 апреля и ежедневно без выходных и праздников представители ЗС РО, юристы аппарата донского парламента работают в антикризисной группе. Они ведут прием предпринимателей, дают консультации, помогают юридически правильно оформить заявления. По состоянию на 13 мая принято 2133 предпринимателя, внесено заявлений 1717.

- Наша задача помочь тем, кто выполнял все требования закона, - сказал Александр Ищенко. - Помочь и с правовой точки зрения, и выработать механизмы поддержки для того, чтобы деятельность этих юридических лиц, этих предпринимателей продолжилась.

Спикер ЗС РО также отметил, что Депутатский корпус готов, если будут сформулированы такие предложения, вернуться к теме корректировки законодательства, но ситуация, которая там сложилась, не дает возможности мгновенного решения всех проблем, поскольку они накапливались годами. Требуется тщательная проработка.