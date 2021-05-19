Таксисты Ростова стали больше зарабатывать, а часть водителей начала работать доставщиками

Такси в Ростове-на-Дону настолько доступно и востребовано, что даже повлияло на офисную культуру. По вечерам работники одной компании, которые живут рядом, не идут вместе на остановку, а вызывают машину вскладчину.

О такси, которое сегодня смело можно назвать частью общественного транспорта, мы поговорили директором парка «Пронто» Евгением Лузановым. Это крупнейшая компания Ростова в сфере перевозок, к ней подключены более тысячи водителей.

ЗАРАБОТКИ ВОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ СЛУЧАЙНЫМИ

— Пару лет назад я был в Москве. Услышал там про Яндекс.Такси. У нас в Ростове его еще не было. Сразу понял, что за такой моделью бизнеса — будущее такси. Когда компания пришла к нам, мы были в числе первых, кто начал приезжать на заявки пассажиров из приложения, — начинает рассказ Евгений Лузанов.

По словам руководителя, водитель такси сегодня разный — от 21 до 55 лет. Для кого-то это временная работа, другие всю жизнь за рулем и находят себя в пассажирских перевозках. Евгений говорит, что есть люди как со средним образованием, так и с двумя высшими. Много бывших военных и силовиков.

— Раньше такси — это случайный заработок. Машины стояли на городских перекрестках и продавали свои услуги. Теперь модель современная, на мой взгляд, более правильная. Во-первых, что касается легальности и открытости информации о перевозчике. Во-вторых, это заработки водителей. Не случайные, а чем больше совершаешь поездок — тем больше получаешь, — объясняет директор парка.

Некоторые водители получают разрешение для работы в такси и сами подключатся к агрегатору. Другие идут в таксопарки и работают по их лицензии. Среди машин выбирают средний класс — Renault Logan, KIA Rio, Skoda Rapid, Hyundai Solaris.

— Большинство пассажиров пользуются тарифом «Эконом». Но свои ниши в Ростове уже заняли тарифы «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес». Их пока поменьше заказывают, но все равно пассажиры есть.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТПРАВЛЯЕТ НА ЗАРАБОТАННЫЙ ОТДЫХ

— Доход водителей зависит исключительно их желания и настроя, — отвечает Лузанов на вопрос о доходах таксистов. — Последнее время очень выросли чаевые. Комфортное вождение, чистый салон, приветливость — это все влияет на желание пассажиров наградить водителя сверх стоимости поездки. Причем это можно сделать не только наличными, но и в приложении агрегатора.

График у водителей свободный. Можно выходить хоть днем, хоть ночью. Количество дней в неделю для выхода на линию не ограничивают. Но за сутки можно работать не более 16 часов. После этого приложение ограничивает доступ к выполнению заказов — по сути отправляет водителя на принудительный отдых. Пассажиров нельзя подвергать опасности.

— Чаще, конечно, таксисты работают как и все — 5/2 или 6/1. Подработчики, которые на линии по 3 — 4 часа в день, по итогам месяца имеют 30 — 40 тысяч рублей. Те, кто работает полноценно, зарабатывают 70 — 80 тысяч рублей и больше. У передовиков заработок от 100 тысяч рублей, — поделился руководитель.

Озвученные цифры выглядят солидно. Сразу появляется вопрос, как водителю заработать 70 — 100 тысяч в месяц, если иной раз заказ стоит 90 рублей?

— Яндекс.Такси поощряет водителей, которые выполняют определенное число заказов. Это называется гарантия минимального заработка. Установки бывают разные. Например, с пятницы по воскресенье сделать 100 заказов. За это доплатят бонус. Или в течении буднего дня сделать 40 заказов — вся информация у водителей есть в приложении.

Около года назад в Ростове-на-Дону запустили тарифы «Доставка» и «Курьер». Их могут выполнять водители, если, например, в данный момент нет пассажира.

— Поначалу таксисты к услуге настороженно относились, а теперь понимают, что и здесь можно неплохо зарабатывать. Есть даже водители, которые не берут пассажиров. Например, у них машина не подходит или настроения нет. Зато они могут перевозить небольшие посылки по этим тарифам, — добавил директора парка.

КСТАТИ

Свои доходы водители обсуждают в соцсетях

Одна из любимых тем для разговора среди ростовских таксистов — заработки. Естественно, обсуждают их водители не с пассажирами, а друг с другом. Пассажиру, скорее, пожалуются, что работы много, поездки дешевые или просто кивают в духе «все устраивает, на жизнь хватает».

Во время беседы директор таксопарка обозначил, что за месяц водители зарабатывают 70 — 80 тысяч рублей. Насколько согласны с этим сами таксисты? Чтобы выяснить это, корреспондент «КП» подал заявки в группы водителей в соцсетях. Там мы и нашли свежий пост с обсуждением доходов. В комментариях были выложены несколько скриншотов из приложения для водителей. Мы скрыли имена и фотографии таксистов.

Этот скриншот водителя Виктора. На экране доход с 10 — 16 мая. В комментарии таксист уточнил, что на неделе работал один день и два раза в ночь. Итог — 9 тысяч рублей.

Кадр от Артема. Здесь данные с 26 апреля по 2 мая. За неделю — 18,8 тысяч рублей. Обратите внимание на диаграмму справа. Видно, что в понедельник, 3 мая, водитель сделал за день 6 тысяч рублей. Это цифры уже после вычета всех комиссий.

Доход Максим с 3 по 9 мая 27 тысяч рублей.

У Егора за ту же неделю почти 30 тысяч рублей. На прошлой неделе заработок был около 25 тысяч рублей.

Если умножить эти цифры на 4 — по минимальному числу недель в месяце, то получается как раз суммы, которые озвучивал директор парка. Помним, что некоторым водителям также нужно оплатить аренду машины, заправить бензин, потратиться на обслуживание авто.