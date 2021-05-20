Десятки тысяч дончан проголосовали за дизайн-проекты парков «Дружба» и имени Горького

Возможность изменить свой район есть у всех: голосование продлится до 30 мая. Фото: Правительство РО.

По всей стране проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства. При этом абсолютно любой человек может принять в нем участие, выбрать общественные территории, которые могут преобразиться в самом ближайшем будущем. И, надо сказать, более 274 тысяч жителей Ростовской области уже отдали свои голоса за понравившиеся дизайн-проекты, которые они бы хотели увидеть реализованными в 2022 году.

Так, ознакомиться со всеми проектами, которые планируются в регионе, каждый желающий может на сайте федеральной программы «Формирование городской среды». Парки, скверы, пешеходные зоны, исторические улицы - это лишь малая часть объектов, за которые можно проголосовать.

- Основная цель - сделать донской регион более комфортным для жителей и повысить индекс качества городской среды, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, - кроме того, вовлечь граждан в процесс благоустройства городов. Только они знают, где лучше поставить фонтан, а где необходима детская площадка. После завершения голосования участие граждан в формировании комфортной городской среды не заканчивается. Платформа станет порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. Люди смогут следить, как реализуются проекты, голосовать за территории и видеть результаты работы онлайн.

Известно, что только на Дону в онлайн-отборе участвуют дизайн-проекты 93 общественных территорий, которые расположены в 55 муниципальных образованиях области. И возможность изменить свой район есть у всех: голосование продлится до 30 мая.

Возможность изменить свой район есть у всех: голосование продлится до 30 мая. Фото: Правительство РО.

К слову, уже сейчас самыми популярными проектами Ростова-на-Дону признаны дизайн-проект парка «Дружба» и парка им. Горького. За них отдали голоса в сумме почти 59,1 тысячи человек.

Как рассказали в донском правительстве, чтобы проголосовать за городскую инициативу, нужно зарегистрироваться с помощью номера телефона или через портал «Госуслуги» на платформе 61.gorodsreda.ru. Далее необходимо выбрать муниципальное образование и проект, за который идет голосование. После того как поставите «галочку», результат засчитывается. Но только один (!) раз.

А вот если доступа в Интернет нет, то можно отдать свой голос в режиме офлайн. Площадки организованы во многих МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах региона. Там работают волонтеры. Они расскажут, что необходимо сделать каждому для того, чтобы проголосовать.